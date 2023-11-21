استكشاف مدى تعقيد Be Stars: ما وراء الأنظمة الثنائية

أدى الإنجاز الأخير الذي حققه باحثون في جامعة ليدز إلى تحطيم معتقدات علماء الفلك القديمة حول النجوم Be، وتسليط ضوء جديد على هذه الأجرام السماوية الغامضة. لقد أسرت النجوم Be، المعروفة بخطوط انبعاثها وأنواعها الطيفية B، العلماء لأكثر من قرن منذ اكتشافها من قبل عالم الفلك الإيطالي Angelo Secchi في عام 1866.

تقليديا، يعتقد علماء الفلك أن النجوم Be موجودة في الغالب في أنظمة ثنائية، وترقص في أزواج عبر الكون. ومع ذلك، فإن تحليل البيانات الواردة من القمر الصناعي جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية قدم أدلة دامغة تتحدى هذه الفكرة السائدة. يبدو أن النجوم Be ليست مجرد نجوم ثنائية، بل ثلاثية، حيث تتفاعل ثلاثة أجرام سماوية بشكل معقد مع بعضها البعض.

ومن خلال مراقبة حركة النجوم عبر سماء الليل على مدى فترات طويلة وأقصر، اكتشف الباحثون علامات واضحة على الرفقة. إذا تحرك نجم في مسار مستقيم، فهذا يشير إلى وجود نجم واحد. ومع ذلك، فإن وجود نجوم متعددة يؤدي إلى تمايل يمكن اكتشافه أو حتى نمط حلزوني. ومن المثير للدهشة أن الدراسة كشفت أن نجوم Be أظهروا معدل رفاق أقل مقارنة بنظرائهم من نجوم B في البداية، وهو ما يتعارض مع التوقعات.

كشفت المزيد من التحقيقات أن النجم الثالث يدخل المشهد بشكل متكرر، مما يؤثر على مسار المرافق ويسهل نقل المواد اللازمة لتشكيل القرص الغازي المميز الذي يغلف نجوم Be - وهو مشهد سماوي يذكرنا بحلقات زحل. هؤلاء الرفاق، بمجرد رؤيتهم لنا، يصبحون غير مرئيين بسبب نجم "مصاص الدماء" الذي يستنزف كتلتهم تدريجيًا حتى يصبحوا متضاءلين للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتهم.

تمتد آثار هذا الاكتشاف الرائد إلى ما هو أبعد من عالم النجوم. من الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية إلى مصادر موجات الجاذبية، من المتوقع أن يتأثر فهمنا لهذه الظواهر الكونية بشكل عميق. مع ظهور أبحاث موجات الجاذبية، تقدم هذه المعرفة المكتشفة حديثًا رؤى قيمة حول النجوم التي تولد هذه الاضطرابات الجاذبية المثيرة للاهتمام.

وكما لاحظ البروفيسور رينيه أودمايجر من كلية الفيزياء وعلم الفلك بالجامعة، فإن "الثنائية ضرورية في تطور النجوم، لكننا الآن نتحرك إلى ما هو أبعد من هذا النموذج. أصبحت الثلاثيات الثنائيات الجديدة. هذه الثورة في فهمنا للرفقة السماوية تفتح الأبواب أمام كون أكثر تعقيدًا وجاذبية في انتظار حله.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي نجوم Be؟

ج: النجوم الكونية هي مجموعة متنوعة من النجوم تتميز بأنواعها الطيفية ب ووجود خطوط انبعاثية في أطيافها. وهي نجوم B غير عملاقة تظهر واحدًا أو أكثر من خطوط انبعاث بالمر أو ظهرت عليها في الماضي.

س: كيف كان يُعتقد تقليديًا أن نجوم Be موجودة؟

ج: في الماضي، اعتقد علماء الفلك أن النجوم Be توجد في الغالب في أنظمة ثنائية، حيث يدور نجمان حول بعضهما البعض.

س: ماذا كشف الاكتشاف الأخير؟

ج: لقد تحدى الاكتشاف الأخير الاعتقاد التقليدي من خلال تقديم دليل على أن النجوم Be تحدث في أنظمة ثلاثية، حيث تتفاعل ثلاثة أجرام سماوية مع بعضها البعض.

س: كيف يؤثر هذا الاكتشاف على فهمنا للأجرام السماوية الأخرى؟

ج: هذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهمنا للثقوب السوداء والنجوم النيوترونية ومصادر موجات الجاذبية، مما يوفر نظرة ثاقبة للنجوم التي سبقت تشكلها.

س: كيف أصبح رفاق نجوم Be غير مرئيين؟

ج: يمتص نجم "مصاص الدماء" كتلة النجوم المرافقة له تدريجيًا، مما يجعلها صغيرة جدًا ومعتمة بحيث لا يمكن ملاحظتها.