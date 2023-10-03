لمحة عن الكون: مصور علم الفلك لعام 2023

تقدم مسابقة أفضل مصور فلكي للعام، التي تنظمها متاحف غرينتش الملكية، نظرة خلابة على عجائب الكون. تعرض المسابقة صورًا غير عادية التقطها مصورون من جميع أنحاء العالم. نسلط الضوء هنا على بعض الصور الفائزة الرائعة من مسابقة هذا العام.

الفائز الإجمالي، "أندروميدا، غير متوقع"، الذي التقطه مارسيل دريشسلر، وكزافييه ستروتنر، ويان سينتي، يكشف عن المجرة الحلزونية أندروميدا، أقرب جارتنا المجرية الكبيرة. ما يجعل هذه الصورة غير عادية هو وجود قوس بلازما كبير، وهو "سديم انبعاثي" لم يسبق له مثيل، في الزاوية اليسرى السفلية. يتكون هذا القوس من غاز متأين ينبعث منه ضوء، وقد يكون أقرب جسم من نوعه لنا في الكون.

تُظهر الصورة الفائزة التي التقطتها Angel An في فئة Skyscapes، والتي تحمل عنوان "الألعاب النارية الكونية الكبرى"، العفاريت أو البرق الأحمر، وهي ظاهرة جوية نادرة تقوم بتفريغ شحنة كهربائية عالياً في الغلاف الجوي العلوي. العفاريت، التي تدوم لمدة ميلي ثانية واحدة فقط، تمثل تحديًا كبيرًا في مراقبتها وتصويرها.

تلتقط صورة مارسيل دريشلر، "فئة جديدة من السدم المجرية حول النجم YY Hya"، سديمًا مجريًا غير معروف سابقًا يحيط بنظام النجوم الثنائي YY Hya. السدم عبارة عن سحب ضخمة من الغاز والغبار الموجود بين النجوم والتي تنبعث منها عروض ملونة من الضوء. لا توفر هذه الصورة لمحة مبهرة للفضاء فحسب، بل تساهم أيضًا في دراسة تطور نظام النجوم الثنائية.

تصور الصورة الفوتوغرافية التي التقطها إدواردو شابيرجر بوبو، بعنوان "سؤال الشمس"، سطح الشمس ببنية غريبة على شكل علامة استفهام تم إنشاؤها بواسطة خيوط شمسية. الخيوط عبارة عن خيوط طويلة من مادة غازية تتشكل وتثبت بواسطة المجالات المغناطيسية.

يصور فيلم "Mars-Set" لإيثان تشابل الاحتجاب القمري للمريخ، وهو حدث سماوي نادر حيث يختفي المريخ خلف القمر. تُظهر هذه الصورة المذهلة كوكب المريخ وهو يتخطى الحافة الجنوبية للقمر، قبل لحظات من اختفائه عن الأنظار.

وأخيرًا، يعرض فيلم "Brushstroke" لمونيكا ديفيات الأضواء الشمالية، أو الشفق القطبي، وهو يومض في سماء فنلندا. تقدم هذه الصورة منظورا فريدا لهذه الظاهرة الجوية، مع الشفق الأخضر الذي يشبه ضربة فرشاة الرسام على قماش أسود عميق.

هذه الصور هي مجرد لمحة من الصور المذهلة من مسابقة مصور علم الفلك لعام 2023. يعرض المعرض في المتحف البحري الوطني صورًا آسرة عبر 11 فئة مختلفة، مما يسمح للمشاهدين بالتعجب من المجرات المتلألئة والشفق المذهل.

مصادر:

– المتاحف الملكية جرينتش