شاهد الأضواء الشمالية في أيرلندا: دليلك إلى الظاهرة الطبيعية المذهلة

تعد الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، واحدة من أكثر العروض الطبيعية سحرًا في العالم. يعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك السفر إلى وجهات بعيدة مثل أيسلندا أو ألاسكا لرؤيتها، ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك مشاهدة هذه الظاهرة المذهلة هنا في أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

يمكن رؤية هذه العروض المذهلة للأضواء الخضراء والوردية والأزرق والأرجوانية من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد. من الساحل الشمالي لأيرلندا الشمالية وأجزاء من ساحل أنتريم إلى كو مايو على الساحل الغربي لأيرلندا، وأشبورن في كو ميث، وحتى منطقة دبلن، لديك فرصة لتجربة هذا المشهد الأثيري.

لزيادة فرصك في رؤية الأضواء الشمالية، قد يكون الاعتدال القادم في 23 سبتمبر وقتًا مناسبًا. ويؤثر الاعتدال على المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب، مما يمكن أن يخلق ظروفًا مثالية لمشاهدة الشفق القطبي، وفقًا لديفيد مور، محرر مجلة علم الفلك الأيرلندي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليس هناك ضمان لمشاهدة الأضواء الشمالية. يمكن لعوامل مثل النشاط الشمسي والغطاء السحابي والتلوث الضوئي من المدن والبلدات أن تؤثر على الرؤية. يعتبر الساحل الشمالي الريفي لأيرلندا الشمالية وأماكن مثل مايو، التي توفر إطلالات رائعة على المحيط الأطلسي، من بين أفضل المواقع لمشاهدة الشفق القطبي.

الشفق القطبي هو نتيجة التوهجات الشمسية، أو الانفجارات الشمسية، التي تطلق مليارات الأطنان من الإشعاع إلى الفضاء. ثم تصطدم هذه الجسيمات بالغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ظهور الألوان النابضة بالحياة للأضواء الشمالية. عادة، تشكل الأضواء شكلًا بيضاويًا حول القطب الشمالي، ولكن أثناء النشاط المكثف، يمكن أن يمتد الشفق جنوبًا حتى أيرلندا.

إذا كنت متشوقًا لرؤية الشفق القطبي، فمن الضروري العثور على موقع بعيدًا عن الأضواء التي يصنعها الإنسان. إن العيش في بلدة أو مدينة قد يسمح لك فقط بمشاهدة العروض الرئيسية، في حين أن التواجد في الريف مع الحد الأدنى من التلوث الضوئي يمكن أن يوفر رؤية أفضل. يقدم علم الفلك الأيرلندي خدمة تنبيه الشفق القطبي التي تتنبأ باحتمالية المشاهدة بناءً على النشاط الشمسي.

تذكر أن السماء الصافية ضرورية لمشاهدة الأضواء الشمالية، لذا راقب أحوال الطقس. على الرغم من أن أيرلندا تشهد أحيانًا طقسًا غائمًا وممطرًا، إلا أنه لا تزال هناك فرص لإلقاء نظرة على هذه الظاهرة الطبيعية المذهلة. ترقب تنبيهات الشفق القطبي المستقبلية وقم بوضع خطط لتجربة سحر الأضواء الشمالية في الفناء الخلفي لمنزلك.

المصدر: بلفاست لايف (لم يتم توفير عناوين URL)