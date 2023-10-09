استكشاف علم الفلك: التواصل مع الكون والاحتفال بعناصرنا المشتركة

لقد أذهل علم الفلك الناس دائمًا، ليس فقط بسبب عجائبه العلمية، ولكن لأنه يربطنا باتساع الكون. العناصر التي تشكل أجسامنا، مثل الكربون والأكسجين والنيتروجين، نشأت من النجوم الضخمة التي انفجرت منذ مليارات السنين. يوفر هذا الارتباط المشترك مع الكون سببًا للاحتفال.

نظمت جامعة ويسكونسن ميلووكي (UWM) ثلاثة أحداث لإحياء ذكرى علم الفلك واستكشافه على مدار الشهر. في العاشر من أكتوبر، ستلقي ماي جيمسون، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تسافر إلى الفضاء، محاضرة متميزة. وفي 10 أكتوبر، ستكون هناك حفلة مجانية لمشاهدة كسوف الشمس الجزئي. بالإضافة إلى ذلك، في 14 أكتوبر، ستحتفل UWM بالذكرى المئوية لأول جهاز عرض للقبة السماوية.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيلقي بظلاله على جزء صغير من سطح الأرض. هذه الأحداث نادرة، والحدث المرئي التالي في الغرب الأوسط سيحدث في أبريل 2024. وخلال كسوف الشمس، يمكن للمراقبين استخدام معدات متخصصة لمشاهدة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل. ولا يزال العلماء منبهرين بارتفاع درجة حرارة الإكليل الذي يصل إلى 2 مليون درجة، ويتوقون إلى فهم مصدر طاقته.

تلعب القباب السماوية دورًا حاسمًا في جلب عجائب السماء ليلاً إلى المناطق الحضرية حيث يعيق التلوث الضوئي الرؤية. تم بناء أول جهاز عرض قبة فلكية حديث في ميونيخ بألمانيا عام 1923، وفي عام 1930، تم افتتاح أول قبة فلكية في الولايات المتحدة في شيكاغو. لقد أتاحت القباب السماوية لمليارات الأشخاص خلال القرن الماضي استكشاف أسرار الكون وتقديرها.

تتمتع القبة السماوية Manfred Olson التابعة لجامعة ويسكونسن بتاريخ غني في إشراك جماهير متنوعة من خلال برامجها الثقافية. ومن خلال عروض مثل "تحت السماء الأفريقية" و"الاحتفالات الآسيوية"، تربط القبة السماوية علم الفلك بجوانب ثقافية مختلفة، مما يعرض تنوع رؤية النجوم عبر المناطق. على الرغم من أنه ليس رقميًا، إلا أن جهاز العرض الخاص بـ UWM يوفر تجربة سماء ليلية واقعية وغامرة. نظرًا لأن القبة السماوية تخطط لاستبدال جهاز العرض القديم الخاص بها، فإنها تهدف إلى الاستمرار في تقديم برامج حية تفاعلية ويمكن الوصول إليها.

تذكرنا الأحداث الفلكية مثل تلك التي نظمتها UWM بعلاقتنا بالكون والعجائب التي يحملها. يتيح لنا استكشاف السماء ليلاً الحصول على فهم أفضل لمكاننا في الكون والعناصر المشتركة التي تربطنا جميعًا.

مصادر:

– أخبار UWM

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

- القبة السماوية مانفريد أولسون في UWM