سر النجم المختفي: رؤى جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

في عام 2009، حير نجم اسمه N6946-BH1 علماء الفلك عندما بدأ بالسطوع، كما لو كان على وشك الانفجار إلى مستعر أعظم. ومع ذلك، بدلاً من الانفجار الدراماتيكي المتوقع، تلاشى النجم ببساطة، تاركًا علماء الفلك في حيرة من أمرهم. في الآونة الأخيرة فقط، وبفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، سلطت البيانات الجديدة الضوء على هذا الحدث الغامض.

قامت دراسة نُشرت على موقع arXiv بتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات NIRCam وMIRI التابعة لـ JWST، وكشفت عن مصدر مشرق للأشعة تحت الحمراء يبدو وكأنه بقايا قشرة غبار تحيط بالموقع الذي كان يوجد فيه النجم الأصلي. يشير هذا إلى أن النجم طرد المواد أثناء سطوعه بسرعة. والاحتمال الآخر هو أن توهج الأشعة تحت الحمراء ينشأ من سقوط المواد في الثقب الأسود الذي تشكل نتيجة انهيار النجم.

وما فاجأ علماء الفلك أكثر هو اكتشاف ثلاثة أجسام متبقية، وليس جسمًا واحدًا. لم تتمكن الملاحظات السابقة من التمييز بين هذه المصادر بسبب الدقة المحدودة. هذا الاكتشاف يجعل نموذج المستعر الأعظم الفاشل أقل احتمالا، ويشير بدلا من ذلك إلى اندماج النجوم كسبب لسطوع عام 2009. ويبدو أن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه نجم واحد ضخم، كان في الواقع نظامًا نجميًا مندمجًا أضاء ثم تلاشى.

وبينما تميل البيانات نحو نموذج الاندماج النجمي، لا يمكن استبعاد نموذج المستعر الأعظم الفاشل تمامًا. وهذا يعقد فهمنا للمستعرات الأعظمية وتكوين الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية. على الرغم من ملاحظة اندماجات الثقوب السوداء، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه النجوم الضخمة تخضع أولاً لمستعر أعظم قبل أن تنهار في ثقب أسود.

إن حقيقة أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي كان قادرًا على التمييز بين مصادر متعددة في مجرة ​​تقع على بعد 22 مليون سنة ضوئية يعد إنجازًا رائعًا. ويأمل علماء الفلك الآن أن يتم رصد نجوم مماثلة في المستقبل، مما يوفر المزيد من البيانات للتمييز بين عمليات الاندماج النجمية والمستعرات الأعظمية الفاشلة. وسيساهم هذا في فهم أعمق للمراحل النهائية في تطور النجوم أثناء تحولها إلى ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية.

المصدر: بيسور، إيما ر.، وآخرون. "يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مصدر مضيء للأشعة تحت الحمراء في موقع مرشح المستعر الأعظم الفاشل N6946-BH1." arXiv طبعة أولية arXiv:2309.16121 (2023).