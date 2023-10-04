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علماء الفلك يحققون في الاختفاء الغامض لنجم ضخم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

Byروبرت أندرو

أكتوبر 4، 2023
علماء الفلك يحققون في الاختفاء الغامض لنجم ضخم باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

حيّر علماء الفلك الاختفاء المفاجئ لنجم ضخم يعرف باسم N6946-BH1. وفي عام 2009، مر هذا النجم بفترة من السطوع، حيث وصل لمعانه إلى ما يعادل مليون شمس. ومع ذلك، بدلاً من أن ينفجر إلى مستعر أعظم كما كان متوقعًا، تلاشى وأصبح غير قابل للاكتشاف بواسطة التلسكوبات.

وبفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، أصبح لدى علماء الفلك الآن رؤى جديدة حول مصير النجم. قامت دراسة حديثة بتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات NIRCam و MIRI التابعة لـ JWST واكتشفت مصدرًا ساطعًا للأشعة تحت الحمراء بالقرب من الموقع الأصلي للنجم. يشير هذا إلى وجود قشرة غبارية من الممكن أن تكون قد انبعثت من النجم أثناء مرحلة السطوع السريع. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون سبب توهج الأشعة تحت الحمراء هو سقوط المواد في ثقب أسود تشكل نتيجة انهيار النجم.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة لم تكشف عن بقايا جسم واحد فقط، بل ثلاثة. وقد مزجت الملاحظات السابقة هذه المصادر معًا بسبب القيود المفروضة على الدقة. يتحدى هذا الاكتشاف الفرضية السابقة القائلة بأن النجم انهار ليصبح ثقبًا أسود، مما يشير إلى سيناريو أكثر ترجيحًا لاندماج نجمي. سطع نظام النجوم الأصلي مع اندماج نجمين لكنه تلاشى في النهاية.

تسلط الدراسة الضوء على الجدل الدائر حول ما إذا كانت النجوم الضخمة تتحول إلى ثقوب سوداء من خلال المستعرات الأعظم الفاشلة. في حين أن البيانات تدعم نموذج الاندماج النجمي، إلا أنها لا تستبعد نموذج المستعر الأعظم الفاشل. وهذا يضيف تعقيدًا إلى فهمنا للمستعرات الأعظم والثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية.

يُظهر N6946-BH1، الواقع في مجرة ​​تبعد 22 مليون سنة ضوئية، قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في التمييز بين المصادر المتعددة. ويأمل علماء الفلك أن يتم رصد نجوم مماثلة في المستقبل، مما يوفر المزيد من البيانات للتمييز بين عمليات الاندماج النجمية والمستعرات الأعظم الفاشلة. ستساهم هذه المعرفة في فهمنا للمراحل النهائية للنجوم حيث من المحتمل أن تتحول إلى ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية.

المصدر الكون اليوم

الدراسة: بيسور، إي آر، خازوف، دي، وسميث، إن (2023). يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مصدر مضيء للأشعة تحت الحمراء في موقع مرشح المستعر الأعظم الفاشل N6946-BH1. arXiv.

By روبرت أندرو

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