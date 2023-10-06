استمتع بكسوف الشمس "حلقة النار" مع كرة الديسكو

يشجع فريق من علماء الفلك الناس على مراقبة كسوف الشمس الجزئي القادم في 14 أكتوبر بطريقة فريدة ومسلية: باستخدام كرة الديسكو. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي يمكن فيها رؤية كسوف الشمس "حلقة النار" في معظم أنحاء الأمريكتين. السبب الرئيسي لاستخدام كرة الديسكو هو حماية رؤيتك. التحديق مباشرة في الشمس، ولو لفترة وجيزة، يمكن أن يسبب ضررا شديدا لعينيك.

على الرغم من وجود طرق تقليدية آمنة لمشاهدة كسوف الشمس، مثل ارتداء النظارات الشمسية المعتمدة أو استخدام أجهزة عرض الكسوف المحمولة مثل الكاميرات ذات الثقب، يشير مؤلفو ورقة بحثية حديثة إلى أن هذه الأساليب تفتقر إلى الذوق والجاذبية الجماهيرية. في ورقتهم البحثية التي تحمل عنوان "لماذا يحتاج كل مرصد إلى كرة ديسكو"، المنشورة في قاعدة بيانات arXiv للطباعة المسبقة، يجادلون بأن كرة الديسكو توفر طريقة أكثر جاذبية ويمكن الوصول إليها لمراقبة وفهم فيزياء كسوف الشمس.

على عكس الكاميرات ذات الثقب التي تعرض صورة واحدة للكسوف، تعكس كرة الديسكو عدة صور متطابقة للكسوف على أسطح مختلفة في وقت واحد. هذه الميزة تجعلها أداة مثالية لمشاركة التجربة مع مجموعات أكبر أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي. لاحظ الباحثون أن كرة الديسكو يمكنها إنتاج أقراص شمسية يمكن التعرف عليها من مسافة حوالي 2 متر (6.5 قدم).

لتحقيق أفضل النتائج، ضع كرة الديسكو بالقرب من نافذة تتمتع برؤية واضحة للشمس. سوف يضرب ضوء الشمس سطح الكرة، وكل جانب من جوانبها المنعكسة، يعمل كمرآة ذات ثقب صغير، سيعكس صورة قرص الشمس على الأسطح القريبة. تلتقط هذه الطريقة تقدم الكسوف بنفس فعالية الكاميرا ذات الثقب.

لذا، فكر في إضافة لمسة من أسلوب الديسكو إلى تجربة مشاهدة كسوف الشمس والمشاركة بطريقة فريدة لمراقبة هذا الحدث السماوي المذهل.

مصادر:

- "لماذا يحتاج كل مرصد إلى كرة ديسكو" - منشور على خادم الطباعة المسبقة arXiv

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