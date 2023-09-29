أليس وولفلي: محررة متعددة المواهب ولديها شغف بسرد القصص

Alice Woelfle هي محررة متعددة الاستخدامات في Morning Edition، حيث تعرض شغفها بسرد القصص وخلفيتها المتنوعة في الصحافة والموسيقى وتربية الماشية. مع مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب تمتد عبر وسائل الإعلام المختلفة ومزيج فريد من المهارات، تجلب Woelfle منظورًا جديدًا لعملها.

بدأت رحلتها الصحفية في Member station KZYX في مقاطعة ميندوسينو، كاليفورنيا، وسرعان ما أثبتت Woelfle نفسها كصحفية موهوبة. وقد ساهمت تجاربها في KQED وKALW في سان فرانسيسكو في صقل مهاراتها وتنمية قدراتها على التعمق في القصص وتقديمها بطريقة مقنعة.

ومع ذلك، فإن اهتمامات وولفلي تمتد إلى ما هو أبعد من الصحافة التقليدية. قبل الشروع في مسيرتها الصحفية، انغمست في عالم تربية الماشية والتعليم. تمنحها هذه الخلفية المتنوعة عدسة فريدة يمكنها من خلالها عرض القصص والإبلاغ عنها، مما يوفر منظورًا جديدًا ودقيقًا.

إنجازات Woelfle التعليمية مثيرة للإعجاب بنفس القدر. تخرجت من جامعة كارنيجي ميلون ومدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما، وأظهرت شغفها بالفنون إلى جانب مساعيها الصحفية. يتيح لها هذا المزيج من المواهب التعامل مع عملها بذوق إبداعي، مما يتشابك مع حبها لرواية القصص والموسيقى.

كمحرر في Morning Edition، يكرس Woelfle جهوده لتزويد المستمعين بمحتوى ثاقب ومثير للتفكير. إن قدرتها على استخلاص القصص المعقدة إلى أجزاء سهلة الهضم، إلى جانب اهتمامها بالتفاصيل، تضمن أن يقدم البرنامج صحافة عالية الجودة كل يوم.

لا شك أن موهبة وولفلي وخبرتها وخلفيتها المتعددة الأبعاد ساهمت في نجاحها كمحررة. إن التزامها بإنتاج قصص جذابة وشغفها بسرد القصص يجعلها رصيدًا قيمًا لفريق Morning Edition.

مصادر:

– السيرة الذاتية لأليس وولفلي في طبعة الصباح