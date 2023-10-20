تم اكتشاف انفجار راديوي قوي من مجرة ​​بعيدة

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف انفجار راديوي سريع (FRB) من مجرة ​​بعيدة سافرت ثمانية مليارات سنة ضوئية للوصول إلى الأرض. يعتبر هذا التدفق الراديوي السريع على وجه الخصوص أقوى وقد نشأ من أماكن أبعد بكثير من أي شيء تم تسجيله سابقًا، وقد حدث عندما كان الكون أقل من نصف عمره الحالي. لا يزال سبب التدفقات الراديوية السريعة لغزًا، حيث تتراوح النظريات من الحياة الفضائية إلى النجوم المغناطيسية، وهي نجوم ميتة ذات مغناطيسية عالية.

تم اكتشاف الانفجار الراديوي بواسطة التلسكوب الراديوي الأسترالي Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) في غرب أستراليا. لقد أطلقت قدرًا كبيرًا من الطاقة في أقل من ميلي ثانية واحدة تعادل ما تنبعث منه الشمس على مدار 30 عامًا. في حين أن مئات الآلاف من الدفقات الراديوية السريعة يمكن أن تحدث في السماء يوميًا، فقد تم اكتشاف حوالي ألف منها فقط، مع تحديد أصول 50 منها فقط. ولتتبع مصدر الانفجار الأخير، استخدم علماء الفلك التلسكوب الكبير جدًا في تشيلي، ووجدوا أنه جاء من مجرة ​​ربما كانت تندمج مع مجرات أخرى، مما قد يؤدي إلى تكوين النجم المغناطيسي.

وبصرف النظر عن كشف لغز الدفقات الراديوية السريعة، يأمل العلماء في استخدامها كأداة لاستكشاف أسرار الكون. يتم طباعة FRBs بتوقيع الغاز الذي تنتقل من خلاله، مما يوفر للعلماء طريقة لقياس كمية المادة في الشبكة الكونية وتحديد الوزن الإجمالي للكون. ومع ذلك، للحصول على قياس أكثر دقة، يجب مراقبة مئات الدفقات الراديوية السريعة الأخرى باستخدام التلسكوبات الراديوية المتقدمة التي من المتوقع أن تصبح جاهزة للعمل في المستقبل القريب.

هذا الاكتشاف الرائد يجعلنا أقرب إلى فهم أصول التدفقات الراديوية السريعة والشبكة الكونية. ومع المزيد من الأبحاث والتقدم التكنولوجي، يعتقد العلماء أنهم سيكشفون المزيد من أسرار الكون.

مصادر:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8