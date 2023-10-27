الشفق القطبي المكتشف حديثًا على أورانوس يكشف النقاب عن أسرار العملاق الجليدي

تم الكشف عن مشهد جديد آسر على كوكب أورانوس المهيب. اكتشف علماء الفلك مؤخرًا شفقًا يتوهج بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء، وهي ظاهرة لم يتم ملاحظتها من قبل. أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا من خلال استخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب Keck II (NIRSPEC) وتم نشره في مجلة Nature Astronomy.

على عكس الملاحظات السابقة للشفق فوق البنفسجي على أورانوس في عام 1986، فإن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الشفق تحت الأحمر للكوكب. وقد سمح تحليل البيانات، وخاصة الكشف عن الأيون H3+، للعلماء بتأكيد وجود هذه الظاهرة الطبيعية الآسرة على أورانوس.

أوضحت إيما توماس، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الفلك من جامعة أورانوس: "هذه الورقة هي تتويج لـ 30 عامًا من دراسة الشفق القطبي في أورانوس، والتي كشفت أخيرًا عن الشفق تحت الأحمر وبدأت عصرًا جديدًا من تحقيقات الشفق القطبي على الكوكب". ليستر. يمثل هذا الاكتشاف علامة بارزة في فهمنا لعمالقة الجليد والمجالات المغناطيسية الكوكبية، ليس فقط داخل نظامنا الشمسي ولكن أيضًا في الكواكب الخارجية.

أورانوس، عملاق جليدي يبلغ حجمه حوالي أربعة أضعاف حجم الأرض، يحمل قيمة علمية هائلة. وقد حدد العلماء ما يقرب من 30 قمرًا تدور حول الكوكب، ومن المحتمل أن يحتوي بعضها على طبقات محيطية مناسبة للدراسات البيولوجية الفلكية. في العام الماضي، سلط تقرير فلكي الضوء على الحاجة إلى إرسال مهمة مسبار إلى أورانوس كأولوية قصوى للعقد المقبل.

لقد كان هذا العام حافلًا بالأحداث بالنسبة لأورانوس، مع ملاحظة العديد من التطورات الملحوظة. في أبريل، التقط تلسكوب ويب الفضائي صورًا مذهلة لحلقات الكوكب المغبرة، مما يوفر رؤية أكثر وضوحًا وتفصيلاً مقارنة بصور التلسكوب الفضائي الأقدم. علاوة على ذلك، كشفت صور هابل المنشورة في مارس عن تحول في محور دوران أورانوس، مما تسبب في ميل قطبه الشمالي نحو الشمس.

تنجم الشفق القطبي على أورانوس عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة والغلاف الجوي للكوكب من خلال المجالات المغناطيسية. تنبعث من هذه التفاعلات توهجات مضيئة عبر الأطوال الموجية للضوء المرئي، بالإضافة إلى الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية في حالة أورانوس. يعتقد الباحثون أن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن تعزز فهمنا للغلاف الجوي للكوكب ومجاله المغناطيسي الديناميكي.

إن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن توفر أيضًا نظرة ثاقبة للآثار المحتملة على المجال المغناطيسي للأرض أثناء انعكاس القطب في المستقبل. يؤدي الاختلال الفريد بين المحورين الدوراني والمغناطيسي لأورانوس إلى حدوث هذه الظاهرة يوميًا. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث حول الشفق القطبي لأورانوس إلى الكشف عن بيانات قيمة ذات صلة بالأنظمة التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، مثل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والملاحة.

في حين تمت التوصية بمهمة مسبار إلى أورانوس في المسح العقدي لعام 2022 لأهداف علم الفلك، فمن غير المتوقع إطلاقها حتى عام 2031 أو 2032. ويأتي هذا التأخير للاستفادة من مساعدة الجاذبية من كوكب المشتري أثناء رحلة المركبة الفضائية إلى الكوكب الجليدي البعيد. ستمكن مثل هذه المهمة من رسم خرائط تفصيلية لمجالات الجاذبية والمغناطيسية لأورانوس، مما يوفر مزيدًا من التبصر في الشفق القطبي الذي تم رصده مؤخرًا.

يوفر هذا الشفق المكتشف حديثًا على أورانوس نافذة على ألغاز العملاق الجليدي، مما يوفر لعلماء الفلك فرصة فريدة لكشف أسرار هذا العالم البعيد.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الشفق القطبي؟

ج: الشفق القطبي هو عرض للضوء الطبيعي في المناطق القطبية للأرض نتيجة لتفاعل الجسيمات المشحونة مع الغلاف الجوي.

س: كيف يتكون الشفق القطبي على أورانوس؟

ج: تتشكل الشفق القطبي على أورانوس من خلال تفاعل الجسيمات المشحونة مع الغلاف الجوي للكوكب عبر المجالات المغناطيسية.

س: ما أهمية دراسة الشفق القطبي لأورانوس؟

ج: إن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن تعزز فهمنا للغلاف الجوي للكوكب، والمجال المغناطيسي، وتساهم في معرفتنا لظواهر مماثلة على الأرض، والكواكب الخارجية، ونظامنا الشمسي.

س: ما الذي يهدف مسبار أورانوس المحتمل إلى تحقيقه؟

ج: يهدف مسبار أورانوس المقترح إلى رسم خريطة للمجالات الجاذبية والمغناطيسية للكوكب، مما يكشف المزيد من أسرار هذا العملاق الجليدي.

س: متى من المتوقع إطلاق مسبار أورانوس؟

ج: من المتوقع أن يكون الإطلاق المتوقع لمسبار أورانوس بين عامي 2031 و2032 للاستفادة من مساعدة الجاذبية من كوكب المشتري خلال رحلته.