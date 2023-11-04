اكتشاف جديد: أورانوس يكشف عن الشفق القطبي المتوهج بالأشعة تحت الحمراء

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف استثنائي حول كوكب أورانوس، الكوكب السابع من الشمس. لأول مرة، لاحظ فريق من العلماء نوعًا جديدًا من الشفق القطبي يتوهج بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء. في حين تم توثيق الشفق فوق البنفسجي سابقًا على أورانوس، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الشفق تحت الأحمر. تم إجراء هذه الملاحظة الرائدة باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب Keck II (NIRSPEC)، وتم نشرها مؤخرًا في مجلة Nature Astronomy.

وأعربت إيما توماس، المؤلفة الرئيسية وعالمة الفلك من جامعة ليستر، عن سعادتها بهذه النتائج. وقالت: "يمثل هذا الاكتشاف الرائع تتويجًا لـ 30 عامًا من الدراسة الشفقية في أورانوس. إن وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء يبشر بعصر جديد من البحث في الشفق القطبي في هذا العملاق الجليدي. سيوسع بحثنا فهمنا للشفق القطبي العملاق الجليدي ويلقي الضوء على المجالات المغناطيسية الكوكبية داخل نظامنا الشمسي، وكذلك الكواكب الخارجية.

أورانوس، وهو عملاق جليدي ضخم يبلغ حجمه حوالي أربعة أضعاف حجم الأرض، ليس مثيرًا للاهتمام من الناحية العلمية نظرًا لحجمه فحسب، بل أيضًا لأنه يمتلك ما يقرب من 30 قمرًا، مع احتمال أن يحتوي بعضها على طبقات محيطية شاسعة. وإدراكًا للأهمية العلمية لأورانوس، حدد تقرير لعلم الفلك العام الماضي مهمة مسبار مستقبلية إلى الكوكب باعتبارها "مهمة كبيرة ذات أولوية قصوى" للعقد المقبل.

هذا الشفق المكتشف حديثًا هو مجرد واحد من عدة تطورات حديثة تمت ملاحظتها على أورانوس. في إبريل/نيسان، التقط تلسكوب ويب الفضائي الرائد، الذي تبلغ تكلفته 10 مليار دولار أمريكي، صورًا لحلقات الكوكب المغبرة، والتي كان من الصعب تمييزها سابقًا في صور التلسكوب القديمة. علاوة على ذلك، أظهرت صور هابل من مارس 2023 كيف تحول محور دوران أورانوس، مما تسبب في ميل قطبه الشمالي نحو الشمس.

تنتج الشفق القطبي على أورانوس عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة والغلاف الجوي للكوكب من خلال المجالات المغناطيسية. وكما هو الحال مع الأرض، يصدر هذا التفاعل توهجًا مضيئًا عبر الأطوال الموجية للضوء المرئي. ومع ذلك، يُظهر أورانوس أيضًا الشفق في كل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. ويتوقع الباحثون أن دراسة هذه الشفق القطبي على أورانوس ستؤدي إلى تعميق فهمنا للغلاف الجوي للكوكب وديناميكيات أقطابه المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة الشفق القطبي لأورانوس يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للتأثيرات المحتملة لانعكاسات المجال المغناطيسي على الأرض. وأوضح توماس: «لدينا معرفة محدودة حول هذه الظاهرة وتأثيرها على الأنظمة التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، مثل الأقمار الصناعية والاتصالات والملاحة. ومع ذلك، نظرًا للاختلال الفريد بين محوريه الدوراني والمغناطيسي، فإن أورانوس يواجه هذه العملية بانتظام. إن دراسة الشفق القطبي لأورانوس ستوفر بيانات قيمة بشأن ما يمكن أن نتوقعه خلال انعكاس القطب المستقبلي على الأرض والآثار المترتبة على مجاله المغناطيسي.

على الرغم من أن المسح العقدي لعام 2022 لأهداف علم الفلك أوصى بمسبار لرسم خريطة للمجالات الجاذبية والمغناطيسية لأورانوس، فمن غير المتوقع إطلاقه حتى عام 2031 أو 2032. ويهدف الإطلاق المؤجل إلى الاستفادة من مساعدة الجاذبية من كوكب المشتري، لمساعدة المسبار في الوصول إلى الكوكب الجليدي البعيد بشكل أكثر كفاءة.