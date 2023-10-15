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علماء الفلك يلاحظون سحابة غبار ضخمة تشكلت نتيجة اصطدام عوالم الجليد

Byروبرت أندرو

أكتوبر 15، 2023
علماء الفلك يلاحظون سحابة غبار ضخمة تشكلت نتيجة اصطدام عوالم الجليد

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف سحابة غبار ضخمة ناتجة عن الاصطدام بين عالمين جليديين في نظام ASASSN-21qj، الواقع على بعد 1,800 سنة ضوئية من الأرض. خلق الاصطدام سحابة غبار تحركت أمام النجم المضيف وتسببت في تعتيمها بمرور الوقت. قدمت الزيادة الواضحة في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء قبل تعتيم النجم دليلاً على الاصطدام. وقد نشرت نتائج هذه الملاحظة في مجلة الطبيعة.

أدى حدث الاصطدام إلى ظهور مواد مخفية، مدفونة عادة تحت طبقات الهيدروجين والهيليوم في الكواكب العملاقة، إلى السطح. أدى إطلاق كمية كبيرة من بخار الماء إلى تبريد الجسم بعد الاصطدام إلى 1000 كلفن (726 درجة مئوية)، مما سلط الضوء على التركيب الداخلي للكوكب.

وتمكن العلماء من تحديد أن الاصطدام شمل كوكبين خارجيين عملاقين جليديين، وذلك بفضل الحسابات والنماذج الحاسوبية والسطوع الذي لاحظه أحد علماء الفلك الهواة في ترددات الأشعة تحت الحمراء. يذكرنا هذا الاصطدام بالعلاقة بين أورانوس ونبتون في نظامنا الشمسي.

وعلى مدى ثلاث سنوات تقريبًا، تحركت سحابة الغبار أمام النجم المضيف كما لوحظ من الأرض. ومن المتوقع أن تتوسع السحابة في السنوات المقبلة، لتتلطخ في النهاية حول مدار الجرم السماوي نتيجة الاصطدام. ويخطط علماء الفلك لاستخدام الأدوات الأرضية والفضائية لمواصلة دراسة سحابة الحطام، متوقعين أنها قد تتجمع في قمر واحد أو عدة أقمار حول الكوكب الجديد.

يفتح هذا الاكتشاف فرصًا جديدة لدراسة التركيب الداخلي للكواكب العملاقة والحصول على نظرة ثاقبة لديناميكيات تكوين الكواكب من خلال الاصطدامات. سوف يساهم المزيد من البحث في فهمنا لتكوين وتطور أنظمة الكواكب.

مصادر:
– الطبيعة (مجلة)
- لودميلا كاروني، عالمة فلك
– سيمون لوك، المؤلف الرئيسي المشارك لهذه الورقة

By روبرت أندرو

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