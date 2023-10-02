ألمع جسم يمكن رؤيته من الأرض: القمر الصناعي للاتصالات BlueWalker 3

اكتشف العلماء أن أحد أكثر الأجسام سطوعًا التي يمكن رؤيتها من الأرض ليس نجمًا أو كوكبًا، ولكنه قمر صناعي للاتصالات يشبه كتلة تتريس. يتمتع BlueWalker 3، الذي صممته AST SpaceMobile، بأعلى سطوع واضح على قدم المساواة مع Procyon وAchernar، وهما من ألمع النجوم في سماء الليل.

تختلف رؤية BlueWalker 3، ولكن بمجرد فتح مصفوفتها التي تبلغ مساحتها 64 مترًا مربعًا، يمكن رؤيتها في السماء المظلمة والحضرية. ومع ذلك، في المناطق الحضرية، تقتصر الرؤية على وقت مرور القمر الصناعي في سماء المنطقة. إن مظهر هذا القمر الصناعي هو أكثر من مجرد فضول؛ تشكل الكوكبات الكبيرة من الأقمار الصناعية الساطعة الموجودة في مدار أرضي منخفض (LEO) تحديات كبيرة لعلم الفلك الأرضي.

يخلق السطوع المنعكس لهذه الأقمار الصناعية خطوطًا قد يكون من الصعب أو المستحيل إزالتها من صور التلسكوب، مما يؤثر على استعادة البيانات. ويتأثر علم الفلك الفضائي أيضًا بهذه الأقمار الصناعية، حيث شهد تلسكوب هابل تداخلًا متزايدًا من خطوط ستارلينك بسبب موقعه أسفل كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

تُبذل الجهود للتخفيف من تأثير هذه الأقمار الصناعية، لكن الاتجاه نحو أقمار صناعية أكبر وأكثر سطوعًا مستمر في النمو. BlueWalker 3 هو مجرد البداية، حيث تم التخطيط لكوكبة من الأقمار الصناعية تسمى BlueBirds.

مصدر قلق آخر هو التداخل المحتمل الناجم عن الترددات الراديوية التي يستخدمها BlueWalker 3، والتي تشبه تلك المستخدمة في علم الفلك الراديوي. وهذا التدخل يمكن أن يعيق الدراسات العلمية للكون.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature، تعاون باحثون من مختلف البلدان لمراقبة السماء ليلاً والتحقيق في تأثير BlueWalker 3. ووجدوا أن بعد القمر الصناعي عن الأرض يلعب أيضًا دورًا في سطوعه. تبدو الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض أكثر سطوعًا من الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

حتى لو انخفض السطوع العاكس عن المستوى المرئي للعين المجردة، فقد تظل هناك مشكلات. سيؤدي التأثير التراكمي لمئات الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض إلى زيادة توهج خلفية السماء.

تضيف هذه الدراسة إلى المخاوف المتزايدة بشأن السطوع المتزايد في سماء الليل بسبب الأجسام الاصطناعية. ويجادل الباحثون بضرورة فرض قيود على الأقمار الصناعية ذات الارتفاعات المنخفضة لتقليل التلوث الضوئي والحفاظ على القدرة على دراسة السماء ليلاً.

مصادر:

- الطبيعة (مجلة)

– الدكتور جيريمي تريجلوان ريد، جامعة أتاكاما في تشيلي