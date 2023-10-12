ماذا يحدث عندما يصطدم كوكبان عملاقان في نظام شمسي بعيد؟

أثار اكتشاف حديث في نظام شمسي بعيد فضول علماء الفلك. لقد لاحظوا آثار اصطدام كوكبي هائل وهم الآن يراقبون الأحداث الجارية عن كثب.

بدأ كل شيء عندما لاحظ عالم الفلك منحنى ضوء غريب من نجم يبدو طبيعيا. سطع النجم فجأة في ضوء الأشعة تحت الحمراء لمدة 1,000 يوم تقريبًا، تليها فترة من التعتيم البصري استمرت 500 يوم. وقد لفت هذا انتباه علماء الفلك الآخرين، الذين أدركوا بسرعة أن هذا الحدث كان بعيدًا عن أن يكون عاديًا.

كشفت دراسة إضافية للنجم، المسمى ASASSN-21qj، أنه تعرض لاصطدام بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين. اصطدمت هذه الكواكب، التي تبلغ كتلة كل منها 25 مرة كتلة الأرض تقريبًا، بسرعة 45.77 كيلومترًا في الثانية، مما أدى إلى تكوين سينيستيا، وهي كتلة دوارة من الصخور المتبخرة. الانفجار الشديد للأشعة تحت الحمراء نشأ من هذا السينيستيا.

بالإضافة إلى السينيستيا، أنتج الاصطدام سحابة حطام ضخمة غيرت طبيعة النظام الشمسي. تسبب الحطام في خضوع النجم لفترة من الخفوت أثناء مروره أمام النجم، بعد ثلاث سنوات من سطوع الأشعة تحت الحمراء الأولي.

ويعتقد العلماء أن سحابة الحطام المتوسعة سوف تطول أثناء دورانها حول النجم، مما يؤدي إلى تشتيت ضوءها. ستكون التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) قادرة على تقديم المزيد من الأفكار حول هذه التطورات. عندما يبرد السينيستيا، سيصبح في النهاية كوكبًا جديدًا يدور حول النجم، مما قد يؤدي إلى ظهور أقمار جديدة.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الطاقة الهائلة المنبعثة خلال مثل هذه الاصطدامات والتأثير التحويلي الذي يمكن أن تحدثه على النظام الشمسي. إن علماء الفلك متحمسون لمواصلة مراقبة هذا النظام الشمسي البعيد أثناء تطوره، مما يقدم رؤى قيمة حول آثار اصطدام الكواكب.

مصادر:

- عنوان الدراسة: "شفق اصطدام كوكبي وعبور سحابة الحطام الناتجة"

– المؤلفون: د. ماثيو كينورثي، جامعة ليدن؛ والدكتور سيمون لوك، جامعة بريستول؛ الدكتور زوي لينهارت