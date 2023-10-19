تزايد ضرر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض على البحث العلمي

تتسبب كوكبات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)، مثل Starlink التابع لإيلون ماسك، وسباق أمازون الذي انضم مؤخرًا، في إلحاق ضرر كبير بالبحث العلمي. هذه الأقمار الصناعية، التي تمت الإشادة بها ذات يوم لقدرتها على توفير تغطية عالمية للنطاق العريض، تؤدي الآن إلى تلوث ضوئي يعيق بشكل كبير دراسة السماء ليلاً. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف سطوع هذه الأقمار الصناعية، فقد وجد العلماء أنها لا تزال تتجاوز حدود السطوع الموصى بها بأكثر من الضعف.

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature الضوء على كيف أصبح النموذج الأولي لسرب BlueBird التابع لشركة AST SpaceMobile واحدًا من ألمع الأجسام في السماء. وأظهرت دراسة أخرى أيضًا أنه حتى الأقمار الصناعية المعتمة لا تزال أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ مما يعتبره علماء الفلك مقبولًا لتقليل التدخل في علوم الفضاء.

أعرب علماء الفلك الذين حضروا مؤتمرا نظمه مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية عن مخاوفهم بشأن تفاقم آثار هذه الأقمار الصناعية على أبحاث السماء الليلية. وعلى الرغم من المحاولات لتعتيم أقمارها الصناعية، إلا أن السطوع لا يزال يمثل مشكلة مستمرة. تعتبر أنظمة التتبع الحالية للأقمار الصناعية LEO مكلفة وتفتقر إلى قابلية التوسع.

وكانت الهيئات التنظيمية بطيئة في معالجة هذه المخاوف، واعتمدت بشكل أساسي على المبادئ التوجيهية الطوعية التي فشلت في توفير قيود ذات معنى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول ما إذا كان الضرر الذي يلحق بالبحث العلمي مبررًا من خلال فوائد تحسين الوصول إلى النطاق العريض في المناطق النائية. أنظمة الأقمار الصناعية LEO، على الرغم من أنها تتيح الاتصال في المناطق المعزولة، إلا أنها تعاني من قيود ملحوظة في السعة، على عكس شبكات الألياف أو شبكات الجيل الخامس اللاسلكية.

تخدم Starlink، على سبيل المثال، حاليًا 1.5 مليون مستخدم على مستوى العالم، في حين لا يزال الملايين في الولايات المتحدة يفتقرون إلى الوصول إلى النطاق العريض بأسعار معقولة. إن التكلفة العالية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية تحد من قدرتها على معالجة مشكلات الاتصال الأوسع. علاوة على ذلك، هناك خطط لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الإضافية إلى الفضاء، مما يزيد من تفاقم التلوث الضوئي وعواقبه على البحث العلمي.

مصادر:

– مجلة الطبيعة

- الاتحاد الفلكي الدولي