يقول علماء الفلك إن الجيل القادم من التلسكوبات الفضائية يمكن أن يستفيد من الصواريخ العملاقة مثل المركبة الفضائية SpaceX

توصلت لجنة من كبار علماء الفلك الأمريكيين إلى إجماع على أن المراصد الفضائية المستقبلية التي طورتها وكالة ناسا يجب أن تستفيد من قدرات الصواريخ العملاقة الجديدة، مثل مركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس. توفر هذه الصواريخ قدرات رفع متزايدة ويمكن أن تزيل قيود الكتلة والحجم التي تؤدي حاليًا إلى زيادة التعقيد والتكلفة بالنسبة للبعثات الفضائية. إن توفر سعة أكبر للكتلة والحجم بتكلفة أقل من شأنه أن يزيد من إمكانيات تصميم هذه التلسكوبات.

تمت مناقشة تأثير مركبات الإطلاق الكبيرة على مهام علم الفلك المستقبلية من قبل تشارلز لورانس من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، ومارتن إلفيس من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، وسارة سيجر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقاموا بتأليف ورقة بحثية في وقت سابق من هذا العام، سلطوا فيها الضوء على فوائد استخدام صواريخ مثل Starship أو New Glenn من Blue Origin في مشاريع التلسكوب الفضائي المستقبلية.

يتمتع الجيل الحالي من التلسكوبات، بما في ذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، بقدرات حمولة محدودة. ومع ذلك، فإن قدرة المركبة الفضائية على حمل أكثر من 100 طن متري بتكلفة أقل بكثير للكيلوغرام الواحد من شأنها أن تحدث ثورة في صناعة الفضاء. يبلغ حجم حمولتها ضعف عرض الصواريخ الموجودة تقريبًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا لإطلاق الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية الكبيرة.

في استطلاع Astro2020، وهو عبارة عن مراجعة تُجرى مرة واحدة كل عقد لأولويات علم الفلك والفيزياء الفلكية، نُصحت وكالة ناسا بالتركيز على تطوير التقنيات والتصميمات لـ "مراصد عظيمة" جديدة ستخلف هابل، وشاندرا، وجيمس ويب، والفضاء الروماني. تلسكوب. الأول من بين هذه المراصد المقترحة هو مرصد العوالم الصالحة للسكن، والذي يمكن مقارنته في الحجم بتلسكوب جيمس ويب الفضائي وسيكون لديه القدرة على مراقبة الكواكب الخارجية الشبيهة بالأرض بشكل مباشر.

ومع ذلك، تأتي هذه المهام الطموحة مصحوبة بتحديات كبيرة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في مجال البصريات وأجهزة الكشف والمواد. قد يؤدي وصول صواريخ جديدة مثل Starship أو New Glenn إلى تبسيط تصميمات هذه المراصد، وتقليل التكاليف، وتقصير الجداول الزمنية للتطوير.

إن إمكانية استخدام هذه الصواريخ العملاقة لإطلاق التلسكوبات الفضائية المستقبلية دفعت علماء الفلك إلى إعادة تقييم افتراضاتهم حول منصات الإطلاق المتاحة واستكشاف مساحة التصميم التي انفتحت. ومن خلال الاستفادة من قدرات الصواريخ مثل ستارشيب، يأمل علماء الفلك في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف والإسراع في نشر مراصد الجيل التالي هذه.

مصادر:

– ورقة بحثية عن الفيزياء اليوم من تأليف تشارلز لورانس، ومارتن إلفيس، وسارة سيجر

- مسح Astro2020 من قبل الأكاديميات الوطنية