يجد علماء الفلك أقرب مستعر أعظم فائق السرعة: SN 2021agco في UGC 3855

اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة شينغيو يان من جامعة تسينغهوا في بكين، الصين، مستعرًا أعظم جديدًا، SN 2021agco. تم اكتشاف المستعر الأعظم باستخدام تلسكوب نصف متر (HMT) في مرصد Xingming في الصين. تم العثور على SN 2021agco في المجرة UGC 3855، التي تبعد حوالي 130 مليون سنة ضوئية.

المستعرات الأعظم فائقة التجريد، مثل SN 2021agco، هي نوع نادر من المستعرات الأعظم حيث تم تجريد الغلاف السلفي للنجم بشكل كبير قبل الانفجار. يؤدي هذا إلى سمات طيفية مشابهة للمستعرات الأعظمية ذات الغلاف المجرد (SNe Ib/Ic)، ولكنها باهتة نسبيًا. يوفر اكتشاف SN 2021agco رؤية قيمة حول فقدان الكتلة العنيف وتجريد الطبقات الخارجية الذي يحدث في هذه الأنواع من المستعرات الأعظم.

وقدّر الباحثون أن كتلة SN 2021agco المقذوفة تبلغ حوالي 0.26 كتلة شمسية وطاقة حركية تبلغ حوالي 95.7 كوينديسيليون إرج. يُعتقد أن النجم السلف كان له غلاف يبلغ نصف قطره 78.4 نصف قطر شمسي، وكتلته 0.1 كتلة شمسية، وطاقة حقن تبلغ 89.3 كوينديسيليون أرج.

المجرة المضيفة، UGC 3855، هي مجرة ​​حلزونية متوسطة يبلغ عمرها حوالي 10.6 مليار سنة. تبلغ كتلته حوالي 2.6 مليار كتلة شمسية ومعدل تكوين النجوم منخفض يبلغ 0.2 كتلة شمسية سنويًا.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية دراسة المستعرات الأعظم من أجل فهم أفضل لتطور النجوم والمجرات. يمثل SN 2021agco أقرب مثال معروف للمستعر الأعظم المتجه إلى الأرض، مما يوفر لعلماء الفلك فرصة فريدة لدراسة خصائص وسلوك هذه الأحداث الكونية النادرة.

مصادر:

"اكتشاف أقرب مستعر أعظم فائق الدقة: SN 2021agco في UGC 3855" - arXiv (2023). دوى: 10.48550/arxiv.2310.04827

الصورة: صور المرحلة المبكرة لحقل SN 2021agco التي رصدها ATLAS وتلسكوب نصف متر (HMT) مع الصور المتبقية مع طرح قالب المجرة المضيفة. الائتمان: أرخايف (2023)

التعاريف:

سوبرنوفا: انفجار نجمي قوي ومضيء.

انفجار نجمي قوي ومضيء. المستعرات الأعظم من النوع الأول والنوع الثاني: يتم تصنيف المستعرات الأعظم على أساس أطيافها الذرية. تفتقر المستعرات الأعظم من النوع الأول إلى الهيدروجين في أطيافها، بينما تحتوي المستعرات الأعظم من النوع الثاني على خطوط طيفية من الهيدروجين.

يتم تصنيف المستعرات الأعظم على أساس أطيافها الذرية. تفتقر المستعرات الأعظم من النوع الأول إلى الهيدروجين في أطيافها، بينما تحتوي المستعرات الأعظم من النوع الثاني على خطوط طيفية من الهيدروجين. المستعر الأعظم من النوع Ib: فئة فرعية من المستعرات الأعظم ذات الغلاف المجرد، حيث ينهار نجم ضخم، مع غلافه الخارجي من الهيدروجين، تحت جاذبيته.

فئة فرعية من المستعرات الأعظم ذات الغلاف المجرد، حيث ينهار نجم ضخم، مع غلافه الخارجي من الهيدروجين، تحت جاذبيته. المستعر الأعظم المتقطع للغاية: نوع نادر من المستعرات الأعظم حيث تم تجريد الغلاف الأصلي بشكل كبير قبل الانفجار، مما أدى إلى ظهور سمات طيفية مشابهة لـ SNe Ib/Ic، ولكنها باهتة نسبيًا.

نوع نادر من المستعرات الأعظم حيث تم تجريد الغلاف الأصلي بشكل كبير قبل الانفجار، مما أدى إلى ظهور سمات طيفية مشابهة لـ SNe Ib/Ic، ولكنها باهتة نسبيًا. كتلة القذف: كتلة المواد المنطلقة أثناء انفجار المستعر الأعظم.

كتلة المواد المنطلقة أثناء انفجار المستعر الأعظم. الطاقة الحركية: الطاقة المرتبطة بحركة الجسم.

الطاقة المرتبطة بحركة الجسم. سلف: النجم الذي يتعرض لانفجار سوبر نوفا.

النجم الذي يتعرض لانفجار سوبر نوفا. نصف القطر الشمسي: وحدة قياس تساوي نصف قطر الشمس.

وحدة قياس تساوي نصف قطر الشمس. معدل تكوين النجوم: المعدل الذي تتشكل به النجوم الجديدة داخل المجرة.