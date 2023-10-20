أطلس مجرة ​​سيينا: خريطة شاملة للكون

أطلس سيينا للمجرة (SGA) عبارة عن خريطة شاملة للكون تتضمن المسافة والموقع والملف الكيميائي لـ 380,000 مجرة ​​عبر نصف سماء الليل. تم تطوير SGA بواسطة فريق من علماء الفلك باستخدام أداة المسح الطيفي للطاقة المظلمة (DESI)، وهي تجمع بيانات من ثلاثة مسوحات واسعة النطاق تم الانتهاء منها بين عامي 2014 و2017. وتوفر الخريطة معلومات دقيقة عن مواقع وأشكال وأحجام مئات من الكواكب. آلاف المجرات الكبيرة.

قبل إنشاء SGA، احتوت مجموعات المجرات السابقة على إدخالات غير دقيقة، مثل المواضع والأحجام غير الصحيحة للمجرات، بالإضافة إلى الإدخالات التي لم تكن مجرات بل نجوم أو مصنوعات يدوية. يزيل SGA هذه الأخطاء بالنسبة لقسم كبير من السماء ويحسن قياسات السطوع للمجرات، وهو أمر لم يكن متاحًا بشكل موثوق من قبل لعينة بهذا الحجم.

يعد SGA مصدرًا قيمًا لعلماء الفلك الذين يدرسون تكوين المجرات وبنية الكون. فهو يساعد على تقديم صورة شاملة للكون ويدعم المزيد من البحث. تمكن المسوحات الشاملة للسماء، مثل SGA، العلماء من تحديد أنماط واسعة عبر مجموعة من الكائنات، ووضع الاكتشافات الجديدة في السياق، وتحديد المرشحين للملاحظات المركزة.

تأتي بيانات SGA من تلسكوبات مختلفة، بما في ذلك كاميرا الطاقة المظلمة، وكاميرا Mosaic3، ومسح بكين-أريزونا للسماء. التقطت هذه المسوحات صورًا بالأطوال الموجية الضوئية والأشعة تحت الحمراء، تغطي مساحة قدرها 20,000 ألف درجة مربعة، أي ما يقرب من نصف مساحة السماء ليلاً. يعد SGA أيضًا أول مسح يقدم بيانات حول ملامح الضوء للمجرات.

إن SGA، الذي سمي على اسم كلية سيينا في نيويورك، متاح مجانًا عبر الإنترنت لكل من علماء الفلك المحترفين والجمهور. بالإضافة إلى فائدته العلمية، يحتوي الأطلس على العديد من الصور للمجرات الجميلة، مما يجعله مصدرًا قيمًا لأي شخص مهتم باستكشاف ركننا من الكون.

مصادر:

– NOIRLab

- المركبة الفضائية غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

– المسح القديم لجهاز تحليل الطاقة المظلمة (DESI).

– كاميرا الطاقة المظلمة (DECam)

– كاميرا موزاييك 3

- مسح السماء بين بكين وأريزونا (BASS)

- القمر الصناعي لمستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق (WISE) التابع لناسا