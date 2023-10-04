هل يوجد برق على كوكب الزهرة؟ دراسة جديدة تثير الشك

على عكس الفرضية القديمة، فقد تم التشكيك في وجود البرق على كوكب الزهرة من قبل العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات التي جمعها مسبار باركر الشمسي التابع لناسا. تم اكتشاف موجات ويسلر، وهي موجات راديو منخفضة التردد تجتاز الغلاف الجوي على طول خطوط المجال المغناطيسي، بواسطة المركبة الفضائية بايونير فينوس في عام 1978، مما أدى إلى اقتراح مفاده أن البرق يولد هذه الموجات على كوكب الزهرة تمامًا كما يفعل على الأرض. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجرتها جامعة كولورادو بولدر تتحدى هذا التفسير.

قام الباحثون بفحص بيانات من مسبار باركر الشمسي، الذي يقوم حاليًا بمهمة لدراسة الرياح الشمسية. خلال رحلته الرابعة حول كوكب الزهرة في عام 2021، اكتشفت أجهزة استشعار المسبار العديد من موجات ويسلر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الموجات لوحظت وهي تتحرك نحو الكوكب بدلًا من الخروج إلى الفضاء، كما هو متوقع إذا كانت ناتجة عن البرق. وأوضحت هارييت جورج، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن اتجاه الموجة قدم أدلة حول نقطة أصلها، مما يشير إلى أنها من المحتمل أن تكون ناجمة عن عملية في منطقة الذيل المغناطيسي على الجانب الليلي من كوكب الزهرة.

ولاحظ الباحثون أيضًا أنه إذا كان البرق شائعًا على كوكب الزهرة، فإن موجات ويسلر ستكون مصحوبة بومضات من الضوء. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث المرتبطة بالبرق نادرة، مما يشير إلى انخفاض معدل حدوث البرق على الكوكب. وبدلاً من ذلك، اقترح العلماء أن الموجات هي نتيجة لإعادة الاتصال المغناطيسي، حيث تنكسر خطوط المجال المغناطيسي للزهرة وتعيد الاتصال، مما يؤدي إلى إطلاق دفعات من الطاقة.

مطلوب المزيد من البيانات من الرحلة الأخيرة لمسبار باركر الشمسي، والتي ستجعله على مسافة 250 ميلًا من سطح الكوكب، لتأكيد مدى نشاط البرق على كوكب الزهرة. تؤكد ندرة فرص إجراء الأبحاث على كوكب الزهرة أهمية هذه الدراسة في فهم العمليات الجوية للكوكب.

مصادر:

- السجل: [اسم المصدر]

– رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية: [اسم المصدر]