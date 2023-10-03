النموذج الأولي للقمر الصناعي AST SpaceMobile يثير المخاوف بشأن السطوع والتأثير المحتمل على علم الفلك

أثار النموذج الأولي للقمر الصناعي الذي أطلقته شركة AST SpaceMobile مخاوف بين علماء الفلك بسبب سطوعه في سماء الليل. تم إطلاق القمر الصناعي BlueWalker 3 إلى مدار أرضي منخفض في سبتمبر 2022 ونشر هوائيًا كبيرًا لدعم الاتصالات المباشرة بالجهاز.

لاحظ علماء الفلك في جميع أنحاء العالم BlueWalker 3 وقاموا بتوثيق سطوعه في ورقة بحثية قادمة سيتم نشرها في مجلة Nature. بعد وقت قصير من نشر الهوائي، زاد حجم القمر الصناعي من 6 إلى 0.4، مما يجعله أحد ألمع الأجسام في سماء الليل. وعلى الرغم من تقلب السطوع بمرور الوقت، ليصل إلى 0.4 مرة أخرى في أبريل 2023، إلا أن علماء الفلك لا يزالون قلقين بشأن السطوع المتزايد للأقمار الصناعية التجارية وتأثيرها على علم الفلك.

أعرب سيغفريد إيجل من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، أحد مؤلفي الدراسة، عن مخاوفه بشأن الاتجاه نحو إطلاق أقمار صناعية تجارية أكبر وأكثر سطوعًا في المستقبل. يعمل مركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية السماء المظلمة والهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية (IAU CPS) على دراسة تأثير الكوكبات الفضائية على علم الفلك وتطوير طرق للتخفيف من تلك التأثيرات.

صرحت AST SpaceMobile بأنها تتعاون مع وكالة ناسا ومجموعات عمل علم الفلك لإيجاد حلول للمخاوف المثارة. إنهم يخططون لتقليل سطوع القمر الصناعي من خلال "مناورات الطيران المائلة" واستخدام المواد المضادة للانعكاس في الأقمار الصناعية المستقبلية.

في حين أن كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بـ AST SpaceMobile أصغر حجمًا مقارنة بغيرها، مع وجود ما يقرب من 90 قمرًا صناعيًا مطلوبًا للتغطية العالمية، إلا أن المخاوف بشأن السطوع والتداخل مع علم الفلك الراديوي لا تزال قائمة. عملت شركة SpaceX مع علماء الفلك لمعالجة سطوع أقمارها الصناعية Starlink ولديها اتفاقيات تنسيق مع مؤسسة العلوم الوطنية (NSF). وتقوم NSF أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات مماثلة مع Amazon وOneWeb. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي اتفاق تنسيق بين NSF وAST SpaceMobile.

على الرغم من المخاوف، يدرك علماء الفلك الحاجة إلى تحسين الاتصال والوصول إلى الإنترنت، لكنهم يؤكدون على أهمية موازنة التقدم مع التأثير السلبي للأقمار الصناعية الساطعة على سماء الليل.

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