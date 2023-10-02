علماء الفلك يقترحون كرات الديسكو كأدوات لرصد الطاقة الشمسية

اقترحت مجموعة من علماء الفلك من السويد تركيب كرات الديسكو في المراصد والمنشآت العلمية كوسيلة جديدة لمراقبة الشمس. وفي ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة Physics Education، يرى الباحثون أن كرات الديسكو، التي تتكون من مرايا ذات رأس الدبوس، يمكن أن تكون بمثابة أدوات مريحة وممتعة لعدة أفراد لمراقبة الشمس بأمان.

تعمل كرات الديسكو بشكل مشابه للكاميرات ذات الثقب، حيث تعكس الضوء على السطح. ويؤكد العلماء أن هذه الكرات المرآة يمكن استخدامها كأجهزة عرض ذات ثقوب غير مركزة بشكل معتدل، وقادرة على عرض مصادر الضوء الساطع، مثل الشمس، على الحائط أو الشاشة. على عكس أدوات عرض الطاقة الشمسية التقليدية مثل أجهزة العرض ذات الثقب والمصافي، تقوم كرات الديسكو بتوزيع صورها الشمسية في جميع أنحاء الغرفة، مما يجعل الأقراص الشمسية التي يمكن التعرف عليها مرئية من مسافات تبلغ حوالي مترين وما بعدها.

بالإضافة إلى إمكانية وصولها إلى مجموعات أكبر أو متباعدة اجتماعيًا، تتيح كرات الديسكو أيضًا مراقبة البقع الشمسية الكبيرة إذا كانت أجزاء المرآة الخاصة بها صغيرة بما يكفي. يعتقد الباحثون أن إمكانات كرات الديسكو كأدوات لمراقبة الطاقة الشمسية قد تم التغاضي عنها ولم يجدوا سوى حالات قليلة لاستخدامها بين علماء آخرين.

في حين يمكن إنشاء المرايا ذات رأس الدبوس عن طريق كسر أو تغطية المرايا الأكبر حجمًا، فإن كرات الديسكو تقدم بديلاً آمنًا وبأسعار معقولة ومتوفر على نطاق واسع وبأسعار منخفضة. يؤكد الباحثون أيضًا على أن ارتباط كرات الديسكو بالحفلات الموسيقية والمراقص والحفلات يجعلها أشياء مثيرة للاهتمام وغير متوقعة لتثقيف أطفال المدارس وعامة الناس حول الفيزياء.

وفي الختام أوصى علماء الفلك بتنفيذ كرات الديسكو في المراصد والمنشآت العلمية باعتبارها وسيلة سهلة وممتعة ومتاحة لرصد الشمس. ومن خلال نشر الصور الشمسية عبر الغرفة، تسمح كرات الديسكو بمراقبة جماعية آمنة مع توفير الفرصة لدراسة البقع الشمسية الكبيرة. علاوة على ذلك، فإن تكلفتها المنخفضة وارتباطها بالترفيه يجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص للأغراض التعليمية.

مصادر:

– مجلة تعليم الفيزياء، ورقة بحثية كتبها كومينغ وآخرون.