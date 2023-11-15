اكتشافات جديدة: العثور على سحب رملية وأجواء ديناميكية على كوكب خارج المجموعة الشمسية WASP-107b

في دراسة رائدة، توصل العلماء إلى اكتشاف غير عادي حول كوكب خارجي يسمى WASP-107b. باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، اكتشف الباحثون أن الغلاف الجوي لهذا الكوكب البعيد يتكون من مزيج ديناميكي من بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت والسحب الرملية. وبهذا الاكتشاف، تمكنوا من تحديد دورة سحابة على WASP-107b تشبه عملية تكوين السحب على الأرض، باستثناء أن القطرات الموجودة في الغلاف الجوي تتكون من الرمل بدلاً من بخار الماء.

تم إجراء استنتاجات سابقة حول السحب على الكواكب الخارجية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها علماء الفلك في تحديد التركيب الكيميائي للسحب على كوكب يقع خارج نظامنا الشمسي. أعرب الدكتور أشرين ديريك، عالم الفلك في CEA، وهي منظمة بحثية تمولها الحكومة الفرنسية، عن سعادته، قائلاً: "يتيح تلسكوب جيمس ويب الفضائي توصيفًا عميقًا للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية ليس له أي نظير في نظامنا الشمسي؛ نحن نكشف عن عوالم جديدة!

استخدم علماء الفلك أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بـ JWST لفحص الغلاف الجوي لـ WASP-107b بالتفصيل. على الرغم من كونه أصغر قليلاً من كوكب المشتري، إلا أن كتلة هذا الكوكب الخارجي أقل من 10% من كتلة العملاق الغازي، مما يجعله أحد الكواكب الخارجية المعروفة الأقل كثافة. وصفته هذه الخاصية الفريدة بأنه كوكب "رقيق" يشبه خيط الحلوى.

سمحت الكثافة المنخفضة لـ WASP-107b لعلماء الفلك بالتحقيق في غلافه الجوي بشكل أكثر عمقًا، حيث تعمقوا بحوالي 50 مرة أعمق مما يمكنهم فعله مع كوكب المشتري. اكتشف فريق البحث بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسحب السيليكات في الغلاف الجوي، بينما اكتشف بشكل خاص عدم وجود غاز الميثان، وهو غاز دفيئة. يشير هذا الغياب إلى احتمالية وجود منطقة داخلية دافئة داخل الكوكب.

على عكس نظيراتها الأرضية، تخضع السحب الرملية الموجودة على WASP-107b لدورة مستمرة من التسامي والتكثيف، بالتوازي مع دورة بخار الماء على الأرض. وأوضح الدكتور ميشيل مين من معهد SRON الهولندي لأبحاث الفضاء أن قطرات الرمل الموجودة في الغلاف الجوي العلوي تتبخر في طبقات أعمق وأكثر حرارة للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع بخار السيليكات الناتج بكفاءة وتكثيفه لتكوين السحب مرة أخرى. يمثل وجود السحب الرملية على هذا الكوكب الخارجي علامة بارزة في فهم الظروف المناخية للعوالم البعيدة الأخرى.

يعيد هذا الاكتشاف الاستثنائي تشكيل فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها ويلقي ضوءًا جديدًا على نظامنا الشمسي. يفتح عمل الباحثين إمكانيات لمزيد من الاستكشاف ويعمق فهمنا للكون الواسع خارج جوارنا السماوي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الكوكب الخارجي؟

الكوكب الخارجي هو كوكب موجود خارج نظامنا الشمسي، ويدور حول نجم آخر غير الشمس.

2. كيف تم التعرف على السحب الرملية على WASP-107b؟

استخدم العلماء أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي لفحص الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b بتفصيل كبير، وكشفوا عن وجود السحب الرملية.

3. ما أهمية هذه النتائج؟

يمثل هذا الاكتشاف أول تحديد لتكوين السحابة على كوكب خارج المجموعة الشمسية البعيدة. إنه يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الغلاف الجوي للكواكب الأخرى ويوسع فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها.