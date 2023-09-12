يجد علماء الفلك أقرب الثقوب السوداء المحتملة إلى الأرض في مجموعة هياديس

اقترح علماء الفلك أن أقرب الثقوب السوداء إلى الأرض يمكن أن تكون كامنة في مجموعة القلائص، التي تقع على بعد حوالي 150 سنة ضوئية من الشمس. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه الثقوب السوداء ربما طُردت من العنقود منذ ملايين السنين وهي الآن تتجول في المجرة وحدها. وبالمقارنة مع أقرب ثقب أسود معروف سابقًا، فإن هؤلاء المرشحين الجدد سيكونون أقرب بحوالي عشر مرات إلى الأرض.

عنقود القلائص هو عنقود مفتوح يتكون من مئات النجوم في كوكبة الثور. العناقيد المفتوحة هي مجموعات من النجوم يعتقد أنها تشكلت في نفس الوقت من نفس سحابة الغاز والغبار. ونتيجة لذلك، تشترك النجوم الموجودة داخل هذه العناقيد في خصائص مشتركة من حيث التركيب الكيميائي والأعمار.

للتحقيق في الوجود المحتمل للثقوب السوداء في عنقود القلائص، أجرى فريق من الباحثين بقيادة ستيفانو تورنيامينتي من جامعة بادوا عمليات محاكاة لحركة النجوم وتطورها داخل العنقود. وشملت هذه المحاكاة الثقوب السوداء، وتمت مقارنة النتائج مع الملاحظات التي أجراها تلسكوب جايا الفضائي فيما يتعلق بسرعات ومواقع النجوم في العنقود.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن نماذج المحاكاة التي تطابقت بشكل أفضل مع الملاحظات شملت اثنين أو ثلاثة من الثقوب السوداء داخل العنقود. علاوة على ذلك، فإن عمليات المحاكاة التي تمثل الثقوب السوداء التي تم قذفها من القلائص قبل ما لا يزيد عن 150 مليون سنة تتوافق أيضًا مع بيانات جايا. ويشير هذا إلى أنه إذا طُردت الثقوب السوداء بعنف من العنقود، فإن وجودها السابق سيظل واضحًا في التجمعات النجمية.

وحتى لو كانت الثقوب السوداء قد غادرت بالفعل سلسلة القلائص، فإن عمليات المحاكاة تشير إلى أنها ستظل أقرب الثقوب السوداء إلى الأرض. تم اكتشاف السجلات السابقة لأقرب الثقوب السوداء إلى الأرض، Gaia BH1 وGaia BH2، هذا العام، ويقعان على بعد 1,560 و3,800 سنة ضوئية على التوالي. وبالمقارنة، فإن الثقوب السوداء المحتملة في عنقود القلائص ستكون أقرب بكثير.

يسلط البحث الضوء على تأثير تلسكوب جايا الفضائي، والذي سمح لعلماء الفلك بدراسة المواقع الفردية وحركات النجوم في مجموعات مثل القلائص لأول مرة. من خلال القياس الدقيق لمواقع وحركات مليارات النجوم، يتيح جايا اكتشاف تأثيرات الجاذبية من الأجسام المخفية مثل الثقوب السوداء.

تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على وجود الثقوب السوداء وتوزيعها في المجرة وتساهم في فهم أفضل لتطور العناقيد النجمية. ونُشر البحث في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

مصادر:

– “يجد علماء الفلك أقرب الثقوب السوداء المحتملة إلى الأرض”. موقع Space.com.

- "ربما يكون أقرب الثقوب السوداء إلى الأرض كامنًا في مجموعة هياديس." الأطلس الجديد