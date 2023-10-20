رؤى جديدة حول الانفجارات الراديوية السريعة والزلازل

قدمت دراسة حديثة أجرتها جامعة طوكيو رؤى جديدة حول الظاهرة الغامضة المعروفة باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) من خلال رسم أوجه تشابه مع الزلازل. الدفقات الراديوية السريعة عبارة عن رشقات نارية مكثفة من الطاقة الراديوية يمكن أن تستمر لمدة ميلي ثانية فقط وتنشأ من الفضاء السحيق. ظل السبب الدقيق وأصل الدفقات الراديوية السريعة بعيد المنال، لكن هذا البحث يشير إلى أن "الزلازل النجمية" على النجوم النيوترونية يمكن أن تكون مسؤولة.

النجوم النيوترونية هي نجوم كثيفة بشكل لا يصدق، تتشكل عندما تنهار النجوم العملاقة، تاركة وراءها نواة صغيرة كثيفة. وقد لوحظ أن النجوم المغناطيسية، وهي نوع من النجوم النيوترونية ذات المجالات المغناطيسية القوية، تنبعث منها FRBs. يقدم مفهوم الزلازل النجمية على أسطح النجوم المغناطيسية، المشابهة للزلازل على الأرض، تفسيرًا معقولًا لحدوث الدفقات الراديوية السريعة.

قام فريق البحث بمقارنة البيانات من الدفقات الراديوية السريعة والزلازل والتوهجات الشمسية. ووجدوا أوجه تشابه واضحة بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل، خاصة من حيث حدوث الهزات الارتدادية وانخفاض معدلات الهزات الارتدادية بمرور الوقت. ومن ناحية أخرى، كانت هناك اختلافات ملحوظة بين الدفقات الراديوية السريعة والتوهجات الشمسية. يتناقض هذا التحليل مع الدراسات السابقة ويلقي ضوءًا جديدًا على طبيعة الدفقات الراديوية السريعة.

هذا الاكتشاف لديه القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للزلازل، والمواد عالية الكثافة، والفيزياء النووية. من خلال دراسة التدفقات الراديوية السريعة وارتباطها بالزلازل النجمية، قد يكتسب العلماء رؤى قيمة حول سلوك المادة الكثيفة وديناميكيات الفيزياء النووية.

استخدم بحث جامعة طوكيو بيانات من التلسكوب الكروي ذي الفتحة الخمسمائة متر (FAST) في الصين، وتلسكوب أريسيبو الذي خرج من الخدمة الآن في بورتوريكو. قدمت هذه التلسكوبات الكبيرة ذات الطبق الواحد معلومات مهمة للدراسة.

من الآن فصاعدا، قد يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث حول العلاقة بين الدفقات الراديوية السريعة والزلازل النجمية إلى اكتشافات جديدة حول أسرار كوننا. ومن خلال كشف أسرار الدفقات الراديوية السريعة، قد يتمكن العلماء في نهاية المطاف من تعميق فهمنا للكون وأعماله الداخلية.

مصادر:

– جامعة طوكيو

- مكتب التنمية الإقليمية في كانتو

– البعثة الدولية لدراسة الشمس (هينود)