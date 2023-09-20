التطور الطيفي لـ XTE J1810–189 الذي يدرسه علماء الفلك

استخدم علماء الفلك الأوروبيون مستكشف التركيب الداخلي للنجم النيوتروني (NICER) الموجود على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لإجراء تحليل طيفي لـ XTE J1810–189، وهو ثنائي للأشعة السينية منخفض الكتلة. توفر النتائج التي توصلوا إليها، المنشورة على خادم ما قبل الطباعة arXiv، رؤى قيمة حول التطور الطيفي لهذا النظام.

تتكون ثنائيات الأشعة السينية (XRBs) من نجم عادي أو قزم أبيض ينقل الكتلة إلى نجم نيوتروني مدمج أو ثقب أسود. يتم التمييز بين ثنائيات الأشعة السينية منخفضة الكتلة (LMXBs) وثنائيات الأشعة السينية عالية الكتلة (HMXBs) بناءً على كتلة النجم المرافق.

XTE J1810–189 هو نجم نيوتروني LMXB بمسافة تقدر بين 11,400 و28,400 سنة ضوئية. يُظهر سلوكًا عابرًا، يتناوب بين المراحل الهادئة وفترات زيادة انبعاث الأشعة السينية بسبب التراكم على النجم النيوتروني.

أثناء انفجار الأشعة السينية في سبتمبر 2020، لاحظ علماء الفلك بقيادة أريانا مانكا من جامعة كالياري في إيطاليا XTE J1810–189 للتحقيق في تطوره الطيفي. قام الباحثون بتحليل البيانات من 33 عملية رصد من NICER، حيث قدمت 23 منها إحصائيات كافية للتحليل الطيفي.

وكشفت الدراسة أن معظم الملاحظات يمكن أن تكون مناسبة بشكل جيد من خلال مكون مركب حرارياً والذي يختلف قليلاً مع مرور الوقت. وصل مؤشر الفوتون لهذا المكون إلى أعلى قيمة له قرب نهاية الانفجار. تم تحديد درجة حرارة الجسم الأسود المكمبت بحوالي 0.6 كيلو إلكترون فولت.

من الضروري إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت فوتونات البذور الخاصة بمكون Comptonization تنشأ من قرص التراكم أو النجم النيوتروني. وخلص الباحثون إلى أن XTE J1810–189 لم يصل إلى حالة عالية/ناعمة كاملة أثناء الانفجار وكان الحد الأقصى من اللمعان المُقاس يبلغ حوالي واحد وندسيليون أرج/ثانية.

كشفت عمليات رصد NICER أيضًا عن وجود انفجارات نووية حرارية خلال مرحلة الانفجار، مما يشير إلى وجود نجم تسلسل رئيسي غني بالهيدروجين داخل النظام.

باختصار، توفر الدراسة رؤى قيمة حول التطور الطيفي لـ XTE J1810–189 باستخدام بيانات NICER. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أصل مكون Comptonization وطبيعة النظام بشكل كامل.

المصدر

– مانكا، أ.، وآخرون. (2023). التحليل الطيفي لـ LMXB XTE J1810-189 مع بيانات NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831