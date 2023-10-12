رؤى جديدة حول تكوين النظام الشمسي: تحليل عينات الكويكبات ومراقبة أقراص الكواكب الأولية

قامت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا بتسليم عينة من الغبار والحصى التي تم جمعها من سطح الكويكب Bennu القريب من الأرض. سيتم تحليل هذه العينة للحصول على فهم أفضل لكيفية تشكل نظامنا الشمسي والمواد المستخدمة. سيتم إجراء هذا التحليل في نفس المنشأة التي فحصت الصخور والغبار الناتج عن هبوط أبولو على سطح القمر، مما يساهم في معرفتنا بتكوين النظام الشمسي وتطوره.

بالنسبة لعلماء الفلك الذين يدرسون تكوين الكواكب حول النجوم في الأنظمة الشمسية البعيدة، فإن القدرة على جمع وتحليل العينات عن قرب غير ممكنة حاليًا. وبدلاً من ذلك، يعتمدون على عمليات الرصد عن بعد باستخدام التلسكوبات. في حين أن هذه الملاحظات توفر رؤى قيمة، فهي محدودة في قدرتها على قياس الخصائص محل الاهتمام بشكل مباشر.

توفر أقراص الكواكب الأولية، وهي أقراص من الغاز والغبار تدور حول النجوم الشابة، معلومات قيمة حول المراحل المبكرة من تكوين الكوكب. ولسوء الحظ، تقع هذه الأقراص على بعد عدة سنوات ضوئية من نظامنا الشمسي، مما يجعل من المستحيل إرسال مركبة فضائية لقياس تركيبها بشكل مباشر. ولا يمكن لعلماء الفلك مراقبة ودراسة هذه المناطق البعيدة إلا باستخدام التلسكوبات.

لتحديد خصائص أقراص الكواكب الأولية، قام علماء الفلك بحساب المسافات بشكل غير مباشر باستخدام قياسات المنظر. المنظر هو التغير الواضح في موضع النجم الناتج عن مدار الأرض حول الشمس. بمجرد معرفة المسافة، يمكن لعلماء الفلك تحديد لمعان قرص الكواكب الأولية ونجمه. ويؤثر اللمعان، الذي يقاس بالواط، على تكوين وحجم جزيئات الغبار التي تشكل الكويكبات وقلب الكواكب.

عند مراقبة الأنظمة البعيدة، يعتمد علماء الفلك أيضًا على اللون الظاهري للنجوم والغاز والغبار الموجود في أقراص الكواكب الأولية لتحديد درجة الحرارة واللمعان. ومن خلال تحليل السطوع عند أطوال موجية مختلفة، يستطيع علماء الفلك قياس لون الأجرام السماوية. تبعث الأجسام الأكثر دفئًا مزيدًا من الضوء الأزرق، مما يؤدي إلى لون أكثر زرقة ورقمًا مناظرًا أصغر.

على الرغم من أن علماء الفلك لا يستطيعون جمع عينات مباشرة من الأنظمة الشمسية البعيدة مثلما فعلت OSIRIS-REx مع Bennu، إلا أنهم يواصلون الحصول على رؤى قيمة من خلال الملاحظات والتحليلات عن بعد. تساهم هذه النتائج في فهمنا لتكوين وتطور نظامنا الشمسي، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى في جميع أنحاء الكون.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- هبوط أبولو على سطح القمر

– دراسات على أقراص الكواكب الأولية

– قياسات المنظر في علم الفلك

– ملاحظات من التلسكوبات الفضائية هابل وجيمس ويب