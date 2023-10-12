فهم تكوين الأنظمة الشمسية: دروس من عينات بينو

عادت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا إلى الأرض بعد جمع عينة من الغبار والحصى من سطح الكويكب القريب من الأرض بينو. سيوفر تحليل هذه العينة رؤى قيمة حول تكوين وتكوين نظامنا الشمسي.

وسيبدأ العلماء تحليل عينة بينو في نفس المنشأة التي درست الصخور والغبار الناتج عن هبوط أبولو على سطح القمر. ومن خلال دراسة هذه العينات الأصلية، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل للعمليات التي شكلت نظامنا الشمسي.

بالنسبة لعلماء الفلك الذين يدرسون الأنظمة الشمسية الناشئة في المجرات البعيدة، فإن إرسال مركبة فضائية آلية لجمع العينات ليس خيارًا ممكنًا. وبدلاً من ذلك، يعتمدون على عمليات الرصد عن بعد باستخدام التلسكوبات لجمع البيانات من بعيد. ومع ذلك، فإن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الرصد التلسكوبي محدودة، ويقوم علماء الفلك بحساب الخصائص المثيرة للاهتمام باستخدام قياسات غير مباشرة.

تلعب أقراص الكواكب الأولية، وهي أقراص من الغاز والغبار تدور حول النجوم الشابة، دورًا حاسمًا في تكوين الكواكب. ومع ذلك، تقع هذه الأقراص على بعد عدة سنوات ضوئية من نظامنا الشمسي، مما يجعل من المستحيل إرسال مهمة إعادة العينات مثل OSIRIS-REx. ونتيجة لذلك، لا يستطيع علماء الفلك مراقبة هذه الأنظمة الكوكبية البعيدة إلا عن بعد.

يعد تحديد المسافة واللمعان في هذه الأنظمة الكوكبية الأولية مهمة صعبة. يستخدم علماء الفلك قياسات دقيقة للمنظر، والتي تتضمن مراقبة التغيرات الصغيرة في الموقع الظاهري للنجوم الناتجة عن مدار الأرض حول الشمس، لتحديد المسافة إلى هذه الأنظمة بشكل غير مباشر. ومن خلال معرفة المسافة، يمكن لعلماء الفلك حساب لمعان أقراص الكواكب الأولية والنجوم المرتبطة بها.

يؤثر اللمعان، وهو ناتج الطاقة لجسم ما، على خصائص أقراص الكواكب الأولية. من خلال تغيير حجم وتكوين جزيئات الغبار، يلعب اللمعان دورًا حيويًا في تكوين الكويكبات وقلب الكواكب. ومع ذلك، فإن قياس اللمعان مباشرة من الأرض غير ممكن. يقيس علماء الفلك السطوع الظاهري للنجم أو الجسم ويحسبون لمعانه بناءً على هذا السطوع المرصود ومسافة الجسم.

تعتبر درجة الحرارة عاملاً أساسيًا آخر يؤثر على السطوع، لكن قياس درجات حرارة الأنظمة البعيدة بشكل مباشر يمثل تحديًا. بدلًا من ذلك، يستخدم علماء الفلك قياسات دقيقة للون الظاهري للنجوم والغاز والغبار الموجود في أقراص الكواكب الأولية لتقدير درجات حرارتها. هذه الصور الملونة عبارة عن مركبات من صور متعددة تم التقاطها من خلال مرشحات ملونة مختلفة.

ومن خلال دراسة عينات بينو، يأمل العلماء في معرفة المزيد عن تكوين وتكوين نظامنا الشمسي. المعرفة المكتسبة من هذه التحليلات سوف تساهم في فهمنا لكيفية تشكل الكواكب حول النجوم البعيدة والعمليات التي تنطوي عليها إنشاء أقراص الكواكب الأولية.

مصادر:

- مهمة المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا

- هبوط أبولو على سطح القمر

- أقراص الكواكب الأولية TW Hydrae (مصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة، ALMA)، HD 135344B (المرصد الأوروبي الجنوبي، ESO) و2MASS J16281370 (تلسكوب هابل الفضائي، HST)

– مرصد لاس كومبريس

- مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي