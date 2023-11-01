اكتشف العلماء إشارة راديو قديمة ونشيطة، مما يفتح أسرار الكون

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا، حيث كشفوا عن إشارة راديوية عمرها ثمانية مليارات عام تحتوي على مستويات غير مسبوقة من الطاقة. يلقي هذا الاكتشاف الرائع الضوء على القوة المذهلة وأسرار الكون. تم تحديده باسم FRB 20220610A، واستمر هذا "الانفجار الراديوي السريع" لمدة ميلي ثانية واحدة فقط ولكنه أطلق كمية مذهلة من الطاقة، أي ما يعادل ما تنبعث منه الشمس في 30 عامًا.

لقد كانت الطبيعة الحقيقية لهذه الانفجارات العابرة محيرة للعلماء دائمًا بسبب مدتها القصيرة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أنها قد تكون ناجمة عن اندماج المجرات، وهو حدث كوني يؤدي إلى ولادة نجوم جديدة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذه الانفجارات لقياس كتلة العناصر الموجودة في المساحة الشاسعة بين المجرات، والتي ظلت حتى الآن مجهولة المصير.

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة، ريان شانون، "إذا قمنا بتقييم كمية المادة العادية في الكون - جميع الذرات التي تشكل كل ما نعرفه - نجد أن أكثر من نصفها مفقود". ويعتقد أن هذه المادة المفقودة موجودة في الفضاء بين المجرات، ولا يمكن اكتشافها باستخدام تقنيات المراقبة التقليدية بسبب ارتفاع درجة حرارتها وانتشارها الشديد.

وتم اكتشاف الإشارة الراديوية المهمة باستخدام التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder، وتلاها فحص دقيق باستخدام تلسكوب في الصين. أكدت ملاحظة المتابعة هذه أن هذا الانفجار الراديوي السريع هو الأقدم والأبعد الذي تم اكتشافه على الإطلاق. تمثل هذه النتائج علامة بارزة في فهمنا لأصول الكون وتطوره.

مع استمرار العلم في كشف ألغاز الكون، يواجه علماء الفلك ظاهرة أخرى لا يمكن تفسيرها - جسم غامض يصدر موجات راديو كل 21 دقيقة على مدار الـ 45 عامًا الماضية. وعلى الرغم من سنوات الدراسة، لا يزال العلماء غير قادرين على تفسير مصدر أو غرض هذا التكرار المحير بشكل قاطع، مما يسلط الضوء على عدد لا يحصى من الألغاز التي لا تزال بحاجة إلى حل داخل عالمنا الفسيح.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو انفجار الراديو السريع؟

ج: الدفقات الراديوية السريعة عبارة عن إشارات راديوية عابرة تدوم لبضعة أجزاء من الثانية فقط وتطلق كمية هائلة من الطاقة. أصلهم لا يزال غير مفهوم بالكامل.

س: ما الذي يسبب رشقات الراديو السريعة؟

ج: السبب الدقيق للانفجارات الراديوية السريعة غير مؤكد، ولكن يُعتقد أنها قد تكون مرتبطة بأحداث كونية مثل اندماج المجرات أو انهيار النجوم النيوترونية.

س: ما هي المادة المفقودة في الكون؟

ج: تشير المادة المفقودة إلى الكتلة غير المعروفة في الكون، والتي يعتقد أنها موجودة بين المجرات. ويعتقد أن من الصعب اكتشاف هذه المادة بسبب درجة حرارتها العالية للغاية وكثافتها المنخفضة.

س: كيف تم اكتشاف أقدم انفجار راديوي سريع؟

ج: تم اكتشاف أقدم انفجار راديوي سريع معروف، وهو FRB 20220610A، باستخدام التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder وتم تأكيده باستخدام تلسكوب في الصين.

المصادر: العلوم (مجلة)