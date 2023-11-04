تكشف إشارة راديو عمرها ثمانية مليارات سنة عن مستويات طاقة مذهلة

كشف اكتشاف رائد قام به علماء الفلك عن اكتشاف صادم حول الكون. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس، سجل الباحثون "انفجارًا راديويًا سريعًا" استمر لمدة ميلي ثانية واحدة فقط. أطلق هذا الانفجار، المسمى FRB 20220610A، كمية مذهلة من الطاقة، تعادل ما تطلقه الشمس خلال 30 عامًا.

لقد حيرت الطبيعة الحقيقية لهذه الانفجارات الراديوية السريعة العلماء لفترة طويلة بسبب مدتها العابرة. ومع ذلك، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن هذه الانفجارات قد تكون نتيجة اندماجات مجرية، مما يؤدي إلى تكوين نجوم جديدة. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون بمثابة أداة قيمة لقياس كتلة العناصر المراوغة الموجودة بين المجرات.

أعرب المؤلف المشارك ريان شانون عن فكرة مثيرة للتفكير تلقي الضوء على لغز عميق. وقال: «إذا أخذنا في الاعتبار كل المادة الطبيعية الموجودة في الكون، فسنجد أن أكثر من نصف ما يُتوقع وجوده مفقود». تفترض النظرية السائدة أن هذه المادة المفقودة قد تكون مخفية في المساحة الشاسعة بين المجرات، مما يتجنب اكتشافها بالوسائل التقليدية بسبب درجة حرارتها القصوى وطبيعتها المنتشرة.

أصبح اكتشاف هذه الإشارة الراديوية الرائعة ممكنًا بفضل التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder. وأكدت الملاحظات اللاحقة باستخدام التلسكوب في الصين أن هذا الانفجار الراديوي السريع ليس فقط أقدم مثال تم اكتشافه حتى الآن، ولكنه أيضًا أبعد مثال.

يستمر البحث عن فهم ألغاز الكون، بينما يظل العلماء مندهشين من اكتشاف منفصل. على مدى السنوات الـ 45 الماضية، ظل علماء الفلك يرصدون جسمًا غامضًا يصدر موجات راديو كل 21 دقيقة، دون فهم مصدره أو الغرض منه.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو انفجار الراديو السريع؟

ج: انفجار الراديو السريع هو انفجار قصير ولكنه قوي للغاية من الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو التردد الراديوي.

س: ما هو FRB 20220610A؟

ج: FRB 20220610A هو التعيين المعطى للانفجار الراديوي السريع المحدد المسجل في الدراسة.

س: ما الذي يسبب رشقات الراديو السريعة؟

ج: لا يزال السبب الدقيق للانفجارات الراديوية السريعة غير مفهوم تمامًا، ولكن يُعتقد أنه مرتبط بظواهر مثل اندماج المجرات وتكوين نجوم جديدة.

س: ما هي المادة المفقودة في الكون المشار إليها في المقال؟

ج: تشير المادة المفقودة إلى التناقض بين كمية المادة العادية التي تنبأت بها النماذج الحالية للكون والكمية التي يمكن ملاحظتها.