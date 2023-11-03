إشارة راديو قديمة من أعماق الكون تكشف أسرار خلق المجرة

في اكتشاف رائد، اكتشف علماء الفلك إشارة راديوية مذهلة نشأت قبل ثمانية مليارات سنة. استمر هذا الانفجار الهائل من الطاقة، المعروف باسم FRB 20220610A، لمدة ميلي ثانية واحدة فقط ولكنه أطلق العنان لكمية لا يمكن تصورها من الطاقة تعادل انبعاثات الشمس على مدى ثلاثة عقود. هذا الاكتشاف المذهل، المنشور في مجلة Science، لا يقدم لمحة عن الطبيعة الغامضة لهذه الانفجارات الراديوية السريعة فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة حول تكوين النجوم.

تعد الانفجارات الراديوية السريعة من بين أكثر الظواهر غموضًا في الكون. نظرًا لطبيعتها العابرة، فقد أثبت فهم أصولها الحقيقية أنه يمثل تحديًا للعلماء. ومع ذلك، هناك إجماع متزايد على أن هذه الانفجارات تنشأ عندما تصطدم المجرات، مما يؤدي إلى ولادة نجوم جديدة. علاوة على ذلك، يعتقد العلماء أن هذه الأحداث الكونية يمكن أن تكون بمثابة وسيلة لكشف لغز المادة المفقودة في الكون.

يشرح المؤلف المشارك ريان شانون أنه على الرغم من أن غالبية المادة الطبيعية المتوقعة في الكون - والتي تشمل الذرات التي تشكل جميع العناصر المعروفة - لا تزال مجهولة المصير، فمن المحتمل أنها تتواجد في الفضاء الشاسع بين المجرات. ومع ذلك، فإن تقنيات المراقبة التقليدية تكافح من أجل اكتشاف هذه المادة، لأنها يمكن أن تكون منتشرة بشكل لا يصدق وشديدة الحرارة.

أصبح اكتشاف هذه الإشارة الراديوية المهمة ممكنًا بفضل التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder، الذي اكتشف الانفجار لأول مرة. تم بعد ذلك إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام التلسكوب في الصين، مما يؤكد أن هذا الانفجار الراديوي السريع هو أقدم وأبعد عينة تم العثور عليها حتى الآن. كل اكتشاف جديد يجعل العلماء أقرب إلى كشف أسرار كوننا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو FRB 20220610A؟

ج: يشير FRB 20220610A إلى انفجار راديوي سريع معين اكتشفه علماء الفلك. إنها إشارة راديو قديمة نشأت قبل ثمانية مليارات سنة.

س: ما الذي يسبب رشقات الراديو السريعة؟

ج: يُعتقد أن الانفجارات الراديوية السريعة تحدث عندما تصطدم المجرات، مما يؤدي إلى تكوين نجوم جديدة.

س: ما هي المادة المفقودة في الكون؟

ج: تشير المادة المفقودة إلى المادة الطبيعية غير المعروفة في الكون، والتي يشتبه العلماء في وجودها بين المجرات ولكن من الصعب مراقبتها باستخدام التقنيات التقليدية.

س: كيف تم اكتشاف إشارة الراديو القديمة؟

ج: تم اكتشاف الإشارة لأول مرة باستخدام التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder، ثم تمت مراقبتها والتحقق من صحتها باستخدام تلسكوب في الصين.