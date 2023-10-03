مراقبة بقايا المستعر الأعظم في Cygnus: رؤى جديدة من هابل

نشر الباحثون مؤخرًا دراسة جديدة في مجلة الفيزياء الفلكية استنادًا إلى الملاحظات التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي لحلقة الدجاجة، وهي بقايا مستعر أعظم تقع على بعد حوالي 2600 سنة ضوئية. تركز الدراسة على القسم الشمالي الشرقي من حلقة الدجاجة، والتي رصدها تلسكوب هابل على مدى العقدين الماضيين.

تكشف صور هابل لحلقة الدجاجة عن تفاصيل معقدة وتوفر معلومات قيمة حول اختلافات الكثافة التي واجهتها موجات الصدمة الناتجة عن انفجار المستعر الأعظم أثناء انتشارها عبر الفضاء. تخلق هذه الموجات الصدمية اضطرابات في المناطق التي تقع خلفها. وفقًا للمؤلف الرئيسي رافي سانكريت من معهد علوم التلسكوب الفضائي، فإن صور هابل مذهلة وتوفر وضوحًا غير مسبوق، مما يسمح للعلماء بدراسة ما يحدث عن كثب على حافة موجة الصدمة المتوسعة.

تفحص الدراسة خيوط خط بالمر، وهي خصلة رقيقة من الغاز تظهر باللون البرتقالي المحمر في صور هابل. خطوط بالمر هي انبعاثات خطية طيفية من ذرات الهيدروجين تشير إلى حالات طاقة مختلفة. تعمل موجة الصدمة الناتجة عن بقايا المستعر الأعظم على تسخين الهيدروجين المحايد، والذي يبرد بعد ذلك ويطلق الفوتونات، مما يتسبب في ظهور الخيوط باللون الأحمر. يُعرف مستوى الطاقة المحدد للفوتونات بخط H-alpha ويمكن رؤيته كخط طيفي أحمر عميق في جميع أنحاء الكون.

ويقوم البحث أيضًا بتحليل خط طيفي آخر يسمى OIII، والذي يظهر باللون الأزرق وينتج عن الأكسجين المتأين. يقع انبعاث OIII خلف موجة الصدمة ويمكن رؤيته في صور هابل. من خلال قياس انزياح دوبلر في الضوء الصادر من H-alpha وOIII، يستطيع علماء الفلك تحديد السرعة الشعاعية للغاز أثناء تمدده إلى الخارج من بقايا المستعر الأعظم.

تكشف الملاحظات أن الغاز الموجود في حلقة الدجاجة يتحرك بسرعة تزيد عن نصف مليون ميل في الساعة، مع اختلافات في السرعة تؤدي إلى تشكل صفائح متموجة. تحدث هذه التموجات في طبقة الغاز عندما تواجه موجة الصدمة كثافات مختلفة في الوسط بين النجوم.

تحدد الدراسة أيضًا وترسم ثلاثة أنواع من الصدمات في حلقة الدجاجة: الصدمات الإشعاعية، وغير الإشعاعية، والانتقالية. إن مراقبة وفهم سلوك هذه الصدمات يوفر نظرة ثاقبة لكيفية تطور بقايا المستعرات الأعظم أثناء انتقال موجات الصدمة عبر الفضاء والتفاعل مع مادة أخرى.

بشكل عام، قدمت عمليات رصد هابل لحلقة الدجاجة مناظر مذهلة لموجة الصدمة المتوسعة وتفاعلاتها مع الوسط البينجمي المحيط بها. وخلصت الدراسة إلى أن جبهة الصدمة كانت تتحرك بسلاسة دون تباطؤ أو تغيرات كبيرة في الشكل أو السطوع على مدار العشرين عامًا الماضية من المراقبة.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

– معهد علوم التلسكوب الفضائي