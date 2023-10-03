محاذاة السدم الكوكبية مرتبطة بإغلاق النجوم الثنائية

أحرز علماء من جامعة مانشستر وجامعة هونغ كونغ تقدما في فهم المحاذاة الغامضة للسدم الكوكبية. السدم الكوكبية عبارة عن سحب من الغاز تطردها النجوم المحتضرة. غالبًا ما تشكل هذه السدم هياكل جميلة، مثل الساعة الرملية أو الفراشة.

منذ ما يقرب من عقد من الزمن، اكتشف طالب دكتوراه من مانشستر يُدعى بريان ريس محاذاة السدم الكوكبية، لكن السبب ظل مجهولاً. أكدت الدراسة الأخيرة هذا المحاذاة وحددت مجموعة معينة من النجوم المسؤولة: النجوم الثنائية القريبة.

وقام فريق البحث بالتحقيق في مجموعة من السدم الكوكبية في انتفاخ المجرة، الواقعة بالقرب من مركز درب التبانة. هذه السدم لا علاقة لها ببعضها البعض وتأتي من نجوم مختلفة، ولكن تم اكتشاف أنها تتوازى تقريبًا مع مستوى المجرة في السماء.

وكشفت الدراسة أن هذا الاصطفاف موجود فقط في السدم الكوكبية التي لها نجم مصاحب قريب. يدور النجم المرافق بإحكام حول النجم الأساسي في مركز السديم. من ناحية أخرى، فإن السدم التي ليس لها رفاق قريبون لا تظهر المحاذاة، مما يشير إلى أن المحاذاة مرتبطة بالفصل الأولي للمكونات الثنائية أثناء تكوين النجوم.

وهذا الاكتشاف يجعل العلماء أقرب إلى فهم سبب المحاذاة. إنه يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات وتطور منطقة انتفاخ درب التبانة. يشير هذا المحاذاة إلى أن الحركة المدارية السريعة للنجم المرافق قد تشكل السدم، وربما تؤدي إلى دوران النجم المرافق داخل النجم المركزي.

وفي الدراسات المستقبلية، سيركز العلماء على كشف الآليات الكامنة وراء هذا التوافق. يعد فهم تكوين النجوم في الانتفاخ المجري عملية معقدة تتضمن عوامل مختلفة مثل الجاذبية والاضطراب والمجالات المغناطيسية. تكمن أهمية هذا البحث في اكتشاف أن المحاذاة تمت ملاحظتها في مجموعة فرعية محددة من السدم الكوكبية.

وأجريت الدراسة باستخدام التلسكوب الكبير جدًا للمرصد الأوروبي الجنوبي، حيث تم فحص 136 سديمًا كوكبيًا مؤكدًا في انتفاخ المجرة. كما تم استخدام صور من تلسكوب هابل الفضائي عالي الدقة في التحليل.

تم نشر هذا البحث في مجلة The Astrophysical Journal Letters.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية