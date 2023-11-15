اكتشاف مذهل: الدوران الأسرع للثقب الأسود في برج القوس أ* يكشف عن دينامو كوني

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من ولاية بنسلفانيا عن سر آسر حول الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. يدور القوس A*، كما يُعرف بالثقب الأسود، بمعدل مرتفع بشكل ملحوظ، مما يسبب تأثيرًا عميقًا على نسيج الكون المحيط.

باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، قام الفريق بقيادة روث دالي بفحص سرعة دوران القوس A*. على الرغم من أن الثقوب السوداء لا تبعث إشعاعًا من تلقاء نفسها، إلا أن المواد التي تتدفق داخلها تخلق احتكاكًا شديدًا، وتولد انبعاثات أشعة سينية ساطعة. قدمت هذه الانبعاثات نظرة ثاقبة حاسمة حول دوران الثقب الأسود.

ومن اللافت للنظر أن الفريق وجد أن القوس A* يدور بمعدل قريب من الحد الأقصى النظري. على مقياس من 0 إلى 1، حيث يمثل الرقم 1 أسرع سرعة ممكنة للثقب الأسود، سجل القوس A* ما بين 0.84 و0.96. تشير سرعة الدوران العالية هذه إلى أن الثقب الأسود يسحب المجرة المحيطة به أثناء دورانه، وهي ظاهرة تُعرف باسم سحب الإطار.

يتحدى هذا الاكتشاف المذهل فهمنا السابق لسلوك الثقوب السوداء الهائلة. يكشف أن القوس A* قد استهلك للوهلة الأولى كمية هائلة من الكتلة في الماضي، بينما يحتفظ بجزء كبير من الطاقة التي حصل عليها منها.

تمتد آثار هذا الوحي إلى ما هو أبعد من برج القوس أ* وحده. قد يساهم التأثير الملتوي الناتج عن دوران الثقب الأسود في أحداث غريبة مثل عدسة الجاذبية، حيث ينحني الضوء بسبب جاذبيته الشديدة. علاوة على ذلك، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الثقب الأسود الأكبر حجما M87، والذي أظهر دورانا سريعا مماثلا في أول صورة على الإطلاق تم التقاطها بواسطة تلسكوب أفق الحدث.

تم نشر البحث الرائد الذي أجراه فريق ولاية بنسلفانيا في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية ويمكن الوصول إليه بحرية، مما يسمح للخبراء في جميع أنحاء العالم بالتعمق أكثر في الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف الاستثنائي.

الأسئلة المتكررة

ما هو الثقب الأسود؟

الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء تكون فيها قوة الجاذبية قوية لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الإفلات من قبضتها.

ما هو برج القوس أ*؟

القوس A* هو ثقب أسود هائل يقع في مركز مجرة ​​درب التبانة، على بعد حوالي 26,000 سنة ضوئية من الأرض. وتعادل كتلته حوالي 4.2 مليون شمس.

ما هو سحب الإطار؟

سحب الإطار هو ظاهرة ناجمة عن دوران الثقب الأسود. فهو يحرف ويشوه نسيج الزمكان المحيط بالثقب الأسود، مما يؤثر على الأجسام والمادة الموجودة في محيطه.

ما هو عدسة الجاذبية؟

عدسة الجاذبية هي انحناء الضوء الناتج عن قوة الجاذبية لجسم ضخم، مثل الثقب الأسود. يمكن أن يشوه ويضخم مظهر الأشياء الموجودة خلفه.