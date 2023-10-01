العلاقة بين النجوم الزائفة والغبار: رؤى من الأبحاث الجديدة

ألقت دراسة حديثة ضوءًا جديدًا على العلاقة بين النجوم الزائفة وكمية الغبار المحيطة بها. الكوازارات عبارة عن مجرات بعيدة ذات نوى شديدة السطوع، يغذيها ثقب أسود هائل يتغذى بشكل نشط. يؤدي التفاعل بين الغبار والغاز الذي يحوم في الثقب الأسود إلى إصدار المادة وهجًا شديدًا، يفوق سطوع جميع النجوم الأخرى في المجرة. لقد وجد الباحثون الآن أن النجوم الزائفة المحاطة بمزيد من الغبار تميل إلى إظهار انبعاثات راديوية أقوى.

تشتهر الكوازارات بلمعانها، وعادة ما تظهر قلوبها باللون الأزرق بسبب وجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة وحلقات المادة المحيطة بها. ومع ذلك، هناك مجموعة فرعية من النجوم الزائفة التي تظهر باللون الأحمر، وظلت الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة بعيدة المنال. لاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر، لجأ العلماء إلى أداة تحليل الطاقة المظلمة (DESI)، التي تم نشرها لرسم خريطة للهياكل واسعة النطاق في الكون خلال مهمة مدتها خمس سنوات.

ومن خلال الاستفادة من ملاحظات DESI، قام الباحثون بقياس احمرار أو كمية الغبار في مجموعة عينات مكونة من حوالي 35,000 كوازار. ووجدوا أن جميع النجوم الزائفة الحمراء في عينتهم كانت محاطة بكميات كبيرة من الغبار، وتقع بشكل أساسي حول المناطق الوسطى من المجرات. توفر هذه النتائج، المنشورة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، رؤى قيمة حول طبيعة الكوازارات الحمراء.

تعترف المؤلفة الرئيسية للدراسة، فيكتوريا فوسيت، بأن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة حول الكوازارات الحمراء. يعد تحديد ما إذا كانت الانبعاثات الراديوية المعززة ناجمة عن رياح الثقب الأسود أو النفاثات الراديوية أحد هذه المجالات التي تتطلب مزيدًا من البحث. يعرب فوسيت عن تفاؤله بأن العينة المتزايدة من النجوم الزائفة الحمراء من DESI، مع تقدم المهمة، ستساهم في فهم أكثر شمولاً لهذه الأجسام المثيرة للاهتمام.

بينما تواصل أداة التحليل الطيفي للطاقة المظلمة عملية المراقبة الأولية، فمن المتوقع أن تجمع أطيافًا بصرية لحوالي ثلاثة ملايين كوازار. لا شك أن الأفكار المكتسبة من DESI ستلعب دورًا محوريًا في كشف الألغاز المحيطة بالكوازارات وعلاقتها بالغبار.

مصادر:

– فيكتوريا فوسيت وآخرون، الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (2021)

– “العثور على أول دليل يربط الثقوب السوداء بالطاقة المظلمة: غوص عميق” (المصدر)

- "بيانات الإصدار المبكر من أداة تحليل الطاقة المظلمة تحتوي على مليوني جسم" (المصدر)