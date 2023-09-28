قرص درب التبانة المشوه ودور المادة المظلمة

دراسة حديثة أجراها علماء فلك بجامعة هارفارد في مركز الفيزياء الفلكية | تلقي جامعة هارفارد وسميثسونيان (CfA) الضوء على خصوصيات القرص الخارجي لمجرة درب التبانة. وقد وجد الباحثون أن الشكل الملتوي والمتوهج للقرص يمكن تفسيره من خلال وجود هالة مائلة من المادة المظلمة تحيط بالمجرة. لا يدعم هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول تكوين درب التبانة فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة للطبيعة الغامضة للمادة المظلمة.

وتقع مجرة ​​درب التبانة داخل سحابة منتشرة تعرف باسم الهالة النجمية، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من المجرة نفسها. وقد حددت الدراسات السابقة أن الهالة النجمية مائلة وبيضاوية الشكل. وبناء على هذه النتيجة، افترض العلماء في هذه الدراسة الجديدة شكلا مماثلا لهالة المادة المظلمة، التي تشمل مجرة ​​درب التبانة بأكملها والمناطق المحيطة بها.

وبما أن المادة المظلمة لا تتفاعل مع الضوء، فلا يمكن الاستدلال على وجودها وخصائصها إلا من خلال طرق غير مباشرة. باستخدام نماذج لحساب مدارات النجوم داخل هالة المادة المظلمة المائلة والمستطيلة، تمكن الباحثون من الحصول على تطابق شبه مثالي مع الملاحظات السابقة للطبيعة المضطربة والمتوهجة لقرص المجرة.

ووفقا للمؤلفين المشاركين في الدراسة، تشارلي كونروي ولارس هيرنكويست، فإن الهالة المظلمة المائلة تقدم تفسيرا أنيقا لكل من حجم واتجاه قرص درب التبانة المشوه. في حين أن شكل الهالة هذا شائع في عمليات المحاكاة، إلا أن هذه الدراسة تمثل أول بحث عن تأثيره على مجرتنا.

كما تعزز نتائج هذا البحث الفكرة السائدة بأن مجرة ​​درب التبانة تعرضت لاصطدام مع مجرة ​​أخرى، وهو السيناريو الذي افترضه الباحثون منذ فترة طويلة. يشير وجود هالة منحرفة على شكل كرة القدم إلى أن المجرة شهدت حدث اندماج.

علاوة على ذلك، فإن حسابات هذه الدراسة للشكل المحتمل لهالة المادة المظلمة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول خصائص وطبيعة الجسيمات للمادة المظلمة نفسها، والتي تظل بعيدة المنال في مجال الفيزياء. ويشير الانحراف عن الشكل الكروي في بيانات المجرة إلى وجود حدود لكيفية تفاعل المادة المظلمة مع نفسها.

إذا تم تأكيد هذه النتائج، فإنها يمكن أن تمهد الطريق لطرق جديدة لدراسة المادة المظلمة غير المرئية التي تتخلل الكون. يمكن أن يشمل ذلك تقنيات مبتكرة للكشف عن التوقيعات الحركية للهالات الفرعية المظلمة، وهي هالات صغيرة من المادة المظلمة تدور حول المجرة.

تفتح هذه الدراسة إمكانيات مثيرة لكشف أسرار المادة المظلمة واكتساب فهم أعمق لتطور مجرتنا. من خلال فحص السمات الفريدة لقرص درب التبانة، يقترب علماء الفلك من فهم تعقيدات الكون.

المرجع مجلة:

Han، JJ، Conroy، C. & Hernquist، L. أصل هالة داكنة مائلة من تشوه وتوهج قرص المجرة. نات أسترون (2023). دوى: 10.1038/s41550-023-02076-9