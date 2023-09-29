توصلت الدراسة إلى أن المجرات في الكون المبكر تشبه مجرتنا درب التبانة

اكتشف الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أن المجرات من الكون المبكر تشبه مجرتنا درب التبانة أكثر مما كان يعتقد سابقًا. يتحدى هذا الاكتشاف نظريات التطور الكوني الحالية ويقدم رؤى جديدة حول تكوين وتطور المجرات.

ودفعت الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي العلماء إلى الاعتقاد بأن المجرات مثل درب التبانة كانت نادرة حتى كان عمر الكون حوالي ستة مليارات سنة. ومع ذلك، كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن هذه المجرات القرصية، التي تتميز بشكلها الذي يشبه الفطيرة وأذرعها الحلزونية، كانت في الواقع أكثر شيوعًا بعشر مرات مما كان يعتقد في البداية.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه المجرات الشبيهة بدرب التبانة تشكلت قبل حوالي 10 مليارات سنة أو حتى قبل ذلك، مما غيّر بشكل كبير فهمنا لكيفية حدوث تكوين المجرات. اعتبرت الافتراضات السابقة أن هذه الأنواع من المجرات هشة للغاية بحيث لا يمكن وجودها في الكون المبكر، حيث كان يُعتقد أن اندماج المجرات يدمر أشكالها الدقيقة.

يؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، ليوناردو فيريرا من جامعة فيكتوريا، على أهمية نتائج تلسكوب جيمس ويب الفضائي. ويقول: "إن حقيقة عثور تلسكوب جيمس ويب الفضائي على الكثير من [المجرات القرصية] هي علامة أخرى على قوة هذه الأداة وأن هياكل المجرات تتشكل في وقت مبكر في الكون، في وقت أبكر بكثير في الواقع، مما توقعه أي شخص."

ولهذه النتائج آثار على تطور الحياة داخل هذه المجرات. وتشير طبيعة تكوينها إلى أنها قد تكون لديها الظروف اللازمة لنشوء الحياة.

وتثير الدراسة أيضًا تساؤلات حول دور المادة المظلمة في بداية الكون، وهي منطقة لا تزال غير مفهومة جيدًا. تتحدى هذه النتائج الجديدة العلماء لإعادة النظر في فهمهم لتطور المجرات وتكوين المجرات الأولى على مدى العشرة مليارات سنة الماضية.

يمثل البحث، الذي نُشر في مجلة الفيزياء الفلكية، تحولًا كبيرًا في فهمنا لتكوين البنية الكونية. أتاحت التكنولوجيا المحسنة لـ JWST لعلماء الفلك فرصة مراقبة البنية الحقيقية لهذه المجرات لأول مرة، مما أدى إلى اكتشافات رائدة حول تاريخ الكون المبكر.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية