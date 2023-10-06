اكتشف علماء الفلك أجسامًا غير متوقعة خارج حزام كويبر

في برنامج SYFY The Ark، يبدو السفر إلى الفضاء واسعًا ومبهجًا بشكل لا يمكن تصوره مقارنة باستكشافنا للفضاء في العالم الحقيقي. ومع ذلك، يشير التحليل الأخير للبيانات الأرشيفية إلى أن نظامنا الشمسي قد يكون أوسع مما كان يعتقد سابقًا. كان طاقم The Ark One، في رحلتهم إلى Proxima Centauri، النجم الأقرب إلينا، قد أتيحت لهم الفرصة لرؤية أبعد حدود جوارنا السماوي عن قرب لو لم يكونوا في حالة ركود في ذلك الوقت.

يعتمد علماء الفلك الذين يدرسون أطراف النظام الشمسي على التلسكوبات الموجودة على الأرض وفي الفضاء لمراقبة الأجسام البعيدة. عادة، يمتد نظامنا الشمسي إلى حوالي 50 وحدة فلكية، وهي متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس. أبعد من ذلك، هناك مساحة فارغة في الغالب، مع وجود عدد قليل من المركبات الفضائية مثل Voyager و New Horizons التي تنطلق أبعد.

ومع ذلك، كشفت التحليلات الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدراسة البيانات الأرشيفية من تلسكوب سوبارو الموجود على بركان مونا كيا في هاواي، عن عشرات الأجسام التي تدور حول مسافة تتجاوز 60 وحدة فلكية. وهذا ما يقرب من مليار ميل بعد النهاية المتوقعة لحزام كويبر. ولم تتم مراجعة النتائج التي تم تقديمها في مؤتمر علوم الكواكب بعد، ولكن إذا تم تأكيدها، فإنها تشير إلى أن حزام كويبر قد يمتد على نطاق أوسع مما كان متصورًا سابقًا.

ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم اكتشاف أي أجسام على مسافة تتراوح بين 50 و60 وحدة فلكية، مما يشير إلى وجود فجوة محتملة بين حزامين متميزين. ومع ذلك، فإن حجم العينة الصغير للأشياء المحددة يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات محددة.

كما تدعم ملاحظات المسبار الفضائي نيو هورايزنز هذه النتائج. وتوقع العلماء في الأصل أن تنخفض مستويات الغبار الفضائي بشكل ملحوظ بمجرد مغادرة المسبار لحزام كويبر. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال، مما يشير إلى وجود أجسام أكبر تتصادم مع بعضها البعض وتخلق مستويات أعلى من الغبار.

ويتواجد مسبار نيو هورايزنز حاليًا على مسافة 57 وحدة فلكية تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 وحدة فلكية في أكتوبر 2024. ويأمل العلماء أنه بمجرد وصوله إلى هذه المسافة، يمكنه استكشاف إحدى هذه الصخور الفضائية الغامضة واكتشاف المزيد حول ما يكمن وراءها.

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