الكوازارات الحمراء: المجرات النشطة الأحدث ذات الثقوب السوداء الهائلة

تشير دراسة جديدة إلى أن النجوم الزائفة الحمراء، المليئة بالغبار الكوني، تنتج انبعاثات راديوية أقوى مقارنة بنظيراتها الزرقاء الخالية من الغبار. الكوازارات هي المناطق المركزية القوية للمجرات النشطة التي تحركها ثقوب سوداء فائقة الكتلة تستهلك كميات هائلة من المادة. تشكل المادة قرصًا متراكمًا حول الثقب الأسود، والذي يطلق رياحًا إشعاعية شديدة ويطلق نفاثات موازية مغناطيسيًا.

في حين أن معظم النجوم الزائفة تظهر باللون الأزرق بسبب الانبعاثات الضوئية والأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن القرص التراكمي الساخن، إلا أن جزءًا منها يظهر باللون الأحمر. قام العلماء بتحليل ما يقرب من 35,000 كوازار تمت مراقبته بواسطة أداة تحليل الطاقة المظلمة (DESI) ووجدوا 3,038 كوازارًا أحمر. من خلال الإسناد الترافقي مع بيانات علم الفلك الراديوي من مصفوفة التردد المنخفض (LOFAR) لمسح السماء بطول مترين (LoTSS)، أكدوا أن معظم هذه الكوازارات الحمراء تنبعث بقوة أيضًا في موجات الراديو.

اللون الأحمر لهذه الكوازارات ناتج عن وجود الغبار، الذي يمتص الأطوال الموجية الأقصر والأكثر زرقة ويسمح للأطوال الموجية الأطول والأكثر احمرارًا بالمرور عبرها. تمتلئ الكوازارات الحمراء بالغبار الكوني المكون من حبيبات صغيرة بحجم ميكرون. يؤدي التفاعل بين تدفقات الإشعاع الخارجة من الكوازارات والغبار المحيط بها إلى انبعاثات راديوية أقوى لوحظت في الكوازارات الحمراء.

وفقا للمؤلفة الرئيسية فيكتوريا فوسيت، تمثل النجوم الزائفة الحمراء نوعا أصغر من النجوم الزائفة مقارنة بنظيراتها الزرقاء. وبمرور الوقت، فإن التدفقات الخارجة التي تحركها الثقوب السوداء الهائلة سوف تطفئ العباءة المغبرة، تاركة وراءها نجمًا زائفًا أزرقًا مع انبعاث راديوي أضعف. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول كيفية تطور المجرات وتطورها، حيث يُعتقد أن معظم المجرات تمر بمرحلة الكوازار، مما يساعد في نمو كتلتها.

يشير وجود الغبار في النجوم الزائفة إلى حدوث انفجار نجمي، وهي فترة مكثفة من تكوين النجوم السريع. وينتج الغبار الكوني عندما تموت النجوم في السوبرنوفا المتفجرة أو تتخلص من طبقاتها الخارجية لتشكل السدم الكوكبية. المجرات النشطة، وخاصة تلك التي شهدت اندماجات مجرية، غالبا ما تظهر انفجارات نجمية تؤدي إلى تكوين نجوم جديدة.

تقدم الدراسة، التي نُشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، تقدمًا كبيرًا نحو الفهم الكامل لطبيعة الكوازارات الحمراء ودورها في تطور المجرات.

مصادر:

– جامعة نيوكاسل

– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية