اكتشف علماء الفلك ثقبًا أسودًا بعيدًا وغير عادي باستخدام التلسكوبات المتطورة

أدى إنجاز جديد في استكشاف الفضاء إلى قيام علماء الفلك باكتشاف أبعد ثقب أسود تم رصده على الإطلاق. أصبح هذا الاكتشاف غير المسبوق ممكنًا من خلال التعاون بين مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومن خلال الجمع بين الملاحظات من هاتين الأداتين الرائعتين، توصل الباحثون في مركز الفيزياء الفلكية | لقد دفعت جامعة هارفارد وسميثسونيان (CfA) حدود فهمنا للكون.

ومن خلال تسخير قوة هذه التلسكوبات، قاد أكوس بوجدان من CfA المهمة ولعب دورًا محوريًا في هذا الاكتشاف الاستثنائي. نشر بوجدان وفريقه النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Astronomy المرموقة. ومن خلال دمج البيانات التي جمعها شاندرا وويب بمهارة، تمكنوا من تسليط الضوء على وجود ثقب أسود يعود تاريخه إلى 470 مليون سنة بعد الانفجار الكبير.

استخدم الباحثون ظاهرة عدسة الجاذبية لصالحهم. يؤدي هذا التأثير إلى انحناء الضوء حول المجرات، مما يؤدي إلى تكبير الأجسام الموجودة خلفها. ومن خلال الاستفادة من عدسة الجاذبية وتوظيف قدرات كلا التلسكوبين، نجح بوجدان وزملاؤه في حل هذا اللغز الكوني.

لفهم نمو الثقوب السوداء الهائلة وكيف تتراكم هذه الأحجام الهائلة بهذه السرعة بعد ولادة الكون، فإن هذا الاكتشاف يحمل أهمية هائلة. يوضح آندي جولدينج، المؤلف المشارك في الورقة البحثية، أنه يبدو أن هناك قيودًا على السرعة التي يمكن أن تنمو بها الثقوب السوداء بمجرد تشكلها. وهذا يعني أن الثقوب السوداء الضخمة تتمتع بميزة كبيرة منذ لحظة إنشائها. إن كشف هذا اللغز يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للكون المبكر.

ربما يكون الثقب الأسود الهائل الذي أذهل علماء الفلك قد تشكل نتيجة انهيار سحابة غازية هائلة. وقد أتاحت له هذه الآلية الحصول على الحجم والكتلة الموضحين في صور الأشعة السينية الرائعة التي التقطتها التلسكوبات. وبما أن هذا الثقب الأسود كان موجودًا خلال حقبة بعيدة جدًا، فإن الباحثين حريصون على التعمق أكثر في عملية تكوينه.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لاستكشاف الورقة العلمية المفصلة، ​​تتوفر نسخة ما قبل الطباعة على arXiv، وسيتم نشر الورقة الكاملة قريبًا في Nature Astronomy. هذا الاكتشاف الرائد يدفع البشرية أقرب إلى فهم العجائب الكونية التي لا يسبر غورها والتي تحيط بنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الثقب الأسود؟

الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء تكون فيها الجاذبية قوية جدًا لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، بما في ذلك الضوء، الهروب من جاذبيتها. ويتشكل عندما ينهار نجم ضخم تحت قوة جاذبيته.

س: كيف يكتشف علماء الفلك الثقوب السوداء؟

يستخدم علماء الفلك تقنيات مختلفة للكشف عن الثقوب السوداء. تتضمن بعض الطرق مراقبة الأشعة السينية المنبعثة من الغاز الساخن الذي يسقط في الثقب الأسود أو اكتشاف تأثيرات الجاذبية الناتجة عن وجود الثقب الأسود.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

إن اكتشاف هذا الثقب الأسود البعيد للغاية يوفر نظرة ثاقبة للكون المبكر ونمو الثقوب السوداء الهائلة. إن فهم هذه الظواهر أمر بالغ الأهمية لتوسيع معرفتنا بالكون.

س: ما هي عدسة الجاذبية؟

عدسة الجاذبية هي ظاهرة تؤدي فيها جاذبية جسم ضخم، مثل المجرة، إلى ثني مسار الضوء من جسم بعيد. يمكن أن يؤدي هذا التأثير إلى تكبير وتشويه مظهر الجسم البعيد.

س: أين يمكنني الحصول على الورقة العلمية حول هذا الاكتشاف؟

تتوفر نسخة ما قبل الطباعة من الورقة على موقع arXiv، وسيتم نشر الورقة الكاملة في العدد القادم من مجلة Nature Astronomy.