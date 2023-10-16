حالة متطرفة: اكتشاف الكوكب الخارجي الكثيف GJ367 ب

حقق علماء الفلك اكتشافًا مذهلاً في عالم الكواكب الخارجية. وُجد أن الكوكب GJ367 b، الذي يقع على بعد 31 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، كثيف بشكل ملحوظ. ويدور هذا الجرم السماوي، الذي تبلغ فترة مداره 7.7 ساعات فقط، حول نجمه المضيف GJ367. يعتبر GJ367 b فريدًا تمامًا، حيث تبلغ كتلته 60% من كتلة الأرض ونصف قطره حوالي 70% من نصف قطر الأرض.

أحد الجوانب المقنعة لـ GJ367 b هو كثافته. وقد سمحت كتلته ونصف قطره للعلماء بحساب كثافة قدرها 10.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب، أي أكثر من ضعف كثافة الأرض. تشير هذه النتيجة إلى أن GJ367 b مصنوع بالكامل من الحديد، مما يشبه نواة الأرض. ومع ذلك، فمن غير المؤكد كيف تشكل هذا الكوكب الكثيف وكيف هاجر بالقرب من نجمه المضيف.

أحد التفسيرات المعقولة هو أن GJ367 b هو النواة المجردة للكوكب. ربما تكون الطبقات الخارجية قد تمزقت بفعل عمليات كارثية، ومن المحتمل أن تكون الطاقات المنبعثة من النجم المضيف. تشير نظرية أخرى إلى أن GJ367 b نشأ في منطقة من قرص الكواكب الأولية كانت غنية بالمواد بشكل خاص، مما أدى إلى تركيبها الكثيف.

تم اكتشاف GJ367 b في البداية بواسطة القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية (TESS). قدمت ملاحظات المتابعة التي أجراها باحثون من مرصد كارل شوارزشيلد والاتحاد الدولي KESPRINT معلومات مهمة حول كتل وأنصاف أقطار الكواكب الخارجية في النظام. في حين تم تحديد كوكبين آخرين منخفضي الكتلة في هذا النظام، إلا أنه لم يتم بعد تحديد قياسات دقيقة لكتلتهما ونصف قطرهما.

وقد نُشرت هذه النتائج المهمة في مجلة The Astrophysical Journal Letters. يؤكد آرتي هاتزس، مدير مرصد كارل شوارزشيلد، على أهمية القياس الدقيق لكتلة ونصف قطر الكواكب الخارجية من أجل تطوير نظريات حول تكوينها. يسلط Hatzes الضوء أيضًا على الحاجة إلى استكشاف واكتشاف المزيد من الأشياء داخل أنظمة الكواكب للحصول على فهم شامل للأنظمة خارج المجموعة الشمسية.

يتحدى هذا الاكتشاف الاستثنائي معرفتنا الحالية بتكوين الكواكب ويثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول تنوع الكواكب وأصولها. بينما يواصل علماء الفلك استكشافاتهم والتعمق في ألغاز الكون، فإنهم يأملون في الكشف عن مزيد من الأفكار حول عالم الكواكب الخارجية الغامض.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

- القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية (TESS)

– مرصد كارل شوارزشيلد