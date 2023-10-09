لغز جديد: محاذاة المستعرات على طول طائرة M87

اكتشف العلماء محاذاة محيرة بين المستعرات وتدفق البلازما في مجرة ​​فائقة الكتلة قريبة تعرف باسم M87. المستعرات هي أحداث انفجارية تحدث عندما يراكم نجم قزم أبيض مادة من نجم مجاور. تعد M87 أيضًا موطنًا لتدفق ضخم من البلازما يمتد من قلب المجرة. وحتى وقت قريب، كان علماء الفلك يعتقدون أن هاتين الظاهرتين لا علاقة لهما. ومع ذلك، كشفت بيانات جديدة من تلسكوب هابل الفضائي أن المستعرات في M87 تصطف بشكل غير عادي على طول التدفق بدلا من توزيعها عشوائيا في جميع أنحاء المجرة.

استخدم فريق من علماء الفلك بيانات من مسحين أجراهما تلسكوب هابل الفضائي لتأكيد وجود 135 مستعرًا في M87. ويبدو أن المستعرات تحدث بتردد غير متوقع في مسار التدفق. وذكر الفريق أن احتمالية حدوث هذا التوزيع عن طريق الصدفة منخفضة للغاية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المحاذاة فريدًا بالنسبة إلى M87 أم أنه أمر شائع في المجرات ذات النفاثات.

تنجم المستعرات عن انفجارات على سطح النجوم القزمة البيضاء في أزواج ثنائية. يتراكم القزم الأبيض المواد من نجمه المرافق، مما يؤدي إلى انفجار نووي حراري. وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل الطائرة المجرية M87 بواسطة الثقب الأسود المركزي. عندما تتدفق المواد إلى داخل الثقب الأسود، فإنها تشكل قرصًا متراكمًا، ويتم طرد الإشعاع المكثف بسرعات نسبية عبر النفاث.

هناك العديد من النظريات حول كيفية قيام تدفق M87 بإثارة المستعرات. أحد الاحتمالات هو أن الإشعاع الصادر عن النفاثات يؤدي إلى تسخين النجوم المانحة وزيادة انتقال الكتلة إلى الأقزام البيضاء. ومع ذلك، فإن الرياضيات لا تدعم هذه النظرية لأن الإشعاع أضعف من أن يكون له تأثير كبير. اقتراح آخر هو أن التدفق يؤدي إلى تكوين النجوم، مما يؤدي إلى المزيد من أنظمة النجوم الثنائية، وبالتالي المزيد من المستعرات. ومع ذلك، فإن هذا التفسير لا يتوافق مع ملاحظات النفث المضاد للمجرة.

ويدرس الباحثون احتمالات أخرى، مثل موجات الصدمة الصادرة عن النفاثات التي تجمع الغاز والغبار معًا لتشكل سحبًا من الوسط البينجمي. هذه السحب، عند وصولها إلى أنظمة النجوم الثنائية، يمكن أن تزيد من تراكم المواد وتؤدي إلى ظهور المستعرات. فرضية أخرى هي أن موجات الصدمة قد تسخن النجوم، مما يزيد من معدل نقل الكتلة. ومع ذلك، فإن هذه الأفكار حاليًا هي تخمينية وتتطلب مزيدًا من التحقيق.

في الختام، فإن محاذاة المستعرات على طول تدفق M87 يمثل لغزًا رائعًا لعلماء الفلك. ولا تزال العلاقة بين هاتين الظاهرتين غير مفسرة، ويعمل الباحثون على كشف السبب الكامن وراءها. يعد المعدل المعزز للمستعرات على طول تدفق M87 اكتشافًا مهمًا يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول التفاعل بين النفاثات المجرية والانفجارات النجمية.

مصادر:

- أليك م. ليسينج وآخرون، مسح قريب من الأشعة فوق البنفسجية لتلسكوب هابل الفضائي لمدة 9 أشهر لـ M87. ثانيا. معدل نوفا معزز بقوة بالقرب من طائرة M87، arXiv (2023).

– الكون اليوم