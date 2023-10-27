اكتشف علماء الفلك أدلة جديدة على هروب النجوم من أماكن ميلادهم

ولطالما انبهر علماء الفلك بعملية هروب النجوم من أماكن ميلادها وانتشارها في جميع أنحاء المجرة، حيث يلعب ذلك دورًا حاسمًا في تطور المجرة. في حين اقترحت الدراسات النظرية تفسيرين محتملين لهذه الظاهرة، ظلت بيانات الرصد حول النجوم الهاربة محدودة وغير كاملة. ومع ذلك، فإن دراسة رائدة حديثة أجراها فريق مشترك من الباحثين من المراصد الفلكية الوطنية (NAOC) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ومرصد شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة قوانغتشو، ألقت ضوءًا جديدًا على الحالة الأولية للهروب من الفضاء. النجوم.

وباستخدام خطوط طيفية جزيئية عالية الدقة، استخدم الباحثون مصفوفة هوائي أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية (ALMA) لمراقبة العديد من مناطق تشكل النجوم الشابة. أدت ملاحظاتهم إلى اكتشاف نواة نجمية أولية في منطقة تشكل النجوم G352.63-1.07 والتي أظهرت تحولًا واضحًا في السرعة. قدمت الخطوط الجزيئية التي لوحظت في القلب دليلاً دامغًا على أن النجم الأولي كان له سرعة مختلفة عن سحابته الأم، مما يشير إلى أنه كان في طور مغادرة مكان ولادته.

من خلال تحليل السرعة الطيفية للخطوط الجزيئية، قرر الباحثون أن النجم الأولي كان لديه تحول كبير إلى اللون الأزرق بالنسبة إلى السحابة الجزيئية الأم. وكشفت الملاحظات أيضًا أن النواة كانت ذات يوم جزءًا داخليًا من السحابة، مما يدعم فكرة هروب النجم. واستنادًا إلى سرعة الهروب والإزاحة المكانية للنواة، قدر الباحثون أن الهروب حدث قبل أقل من 4,000 عام، مما يجعله واحدًا من الأحداث الأحدث والأكثر نشاطًا في مناطق تشكل النجوم في درب التبانة.

يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول الآليات التي تدفع النجوم للهروب من أماكن ميلادهم. في حين أن سرعة الهروب للنجم المركزي أقل من سرعة النجوم المقذوفة عالية السرعة المنتجة في العناقيد النجمية، إلا أنها قابلة للمقارنة بمتوسط ​​سرعة التشتت للنجوم الشابة. تشير هذه النتائج إلى أن انهيار السحب الجزيئية يلعب دورًا مهمًا في دفع النجوم للهروب.

في المستقبل، يخطط الفريق للتعمق أكثر في تحقيقاته، مع التركيز على تفاعلات النجوم المتعددة وتوسع الغاز المتفجر في منطقة تكوين النجوم G352.63-1.07. ومن خلال استكشاف هذه الديناميكيات، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أكثر شمولاً للقوى المؤثرة أثناء هروب النجوم الشابة.

أسئلة وأجوبة

1. ما الذي يجعل النجوم تهرب من أماكن ميلادها؟

يمكن للنجوم الهروب من أماكن ولادتها بسبب التفاعلات في أنظمة النجوم المتعددة الشابة أو نتيجة للطاقة الحركية المكتسبة أثناء انهيار أو تفاعلات السحب الجزيئية أو التكتلات.

2. كيف تمت ملاحظة هروب النجم الأولي؟

استخدم فريق مشترك من الباحثين خطوطًا طيفية جزيئية عالية الدقة ومصفوفة هوائي أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية (ALMA) لمراقبة منطقة تشكل النجوم G352.63-1.07. أظهر قلب النجم الأولي في هذه المنطقة تغيرًا ملحوظًا في السرعة، مما يشير إلى أنه كان يغادر مكان ولادته.

3. ماذا تكشف الملاحظات عن هروب النجم الأولي؟

أظهرت الملاحظات أن النجم الأولي كان له تحول كبير إلى اللون الأزرق بالنسبة إلى السحابة الجزيئية الأم. تم العثور على قلب النجم الأولي ليكون جزءًا داخليًا من السحابة، مما يشير إلى أنه هرب مؤخرًا، قبل أقل من 4,000 عام.

4. ماذا تقترح هذه النتائج حول الآليات التي تؤدي إلى هروب النجوم؟

في حين أن سرعة الهروب للنجم الأولي المرصود أقل من سرعة النجوم المقذوفة عالية السرعة المنتجة في العناقيد النجمية، إلا أنها قابلة للمقارنة بمتوسط ​​سرعة التشتت للنجوم الشابة. يشير هذا إلى أن انهيار السحابة هو على الأرجح الآلية الأساسية لدفع النجوم للهروب.