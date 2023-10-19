اكتشف علماء الفلك الانفجار الراديوي السريع الأكثر بعدًا وحيوية (FRB) حتى الآن

حقق علماء الفلك مؤخرًا اكتشافًا مثيرًا من خلال اكتشاف انفجار الراديو السريع الأكثر بعدًا وحيوية (FRB) الذي تم رصده على الإطلاق. استمر هذا الانفجار البعيد لموجات الراديو الكونية لمدة تقل عن ميلي ثانية واحدة، وكان مصدرها يقع في مجرة ​​بعيدة جدًا لدرجة أن وصول ضوءها إلينا استغرق ثمانية مليارات سنة. تم اكتشاف هذا التدفق FRB، المسمى FRB 20220610A، بفضل التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO).

لم يكن هذا التدفق الراديوي السريع هو الأبعد على الإطلاق فحسب، بل أطلق أيضًا كمية غير عادية من الطاقة. في الواقع، أطلق ما يعادل إجمالي انبعاث الشمس على مدى 30 عامًا، ولكن في جزء من الثانية فقط. إن اكتشاف هذه الدفقات الراديوية السريعة القوية له آثار مهمة على فهمنا للكون.

إحدى الأفكار الرئيسية من هذه الملاحظة هي أنه يمكن استخدام التدفقات الراديوية السريعة لقياس المادة المفقودة بين المجرات. إن الطرق الحالية لتقدير كتلة الكون تسفر عن إجابات متضاربة وتتحدى النموذج القياسي لعلم الكونيات. ومع ذلك، من خلال دراسة التدفقات الراديوية السريعة، يمكن لعلماء الفلك الحصول على رؤى قيمة حول توزيع المادة في الكون.

ويوضح ريان شانون، الأستاذ في جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا والباحث المشارك في الدراسة، أن المادة المفقودة في الكون ربما تكون مختبئة في الفضاء بين المجرات. قد تكون هذه المادة ساخنة جدًا ومنتشرة بحيث يصعب اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية. ومع ذلك، تتمتع الدفقات الراديوية السريعة بالقدرة على اختراق حتى أكثر المناطق الفارغة في الفضاء و"رؤية" المادة المتأينة. وهذا يسمح للباحثين بقياس كمية المادة بين المجرات، مما يوفر طريقة فريدة لوزن الكون.

يعد اكتشاف هذه الدفقات الراديوية السريعة البعيدة والحيوية علامة بارزة في استكشافنا للكون. ومن خلال دراسة هذه الإشارات الكونية الغامضة، يواصل علماء الفلك الكشف عن رؤى جديدة حول تكوين الكون وتطوره. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة العلوم.

مصادر:

- نينا ماسي، مراسلة العلوم في السلطة الفلسطينية

– مجلة علمية