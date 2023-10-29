يوفر الانفجار الراديوي السريع البعيد المكتشف حديثًا أدلة حول المادة المفقودة في الكون

كشف اكتشاف رائد مؤخرًا قام به فريق من علماء الفلك الدوليين عن أبعد انفجار راديوي سريع (FRB) تم اكتشافه على الإطلاق. تم التعرف على هذا الحدث الكوني الاستثنائي، الذي استمر أقل من ميلي ثانية، باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO). نشأ الانفجار السماوي من مجرة ​​بعيدة جدًا لدرجة أن ضوءها استغرق ثمانية مليارات سنة مذهلة للوصول إلى ملاحظتنا. ومن اللافت للنظر أن الباحثين حددوا المجرة المصدر، وكشفوا عن عمرها الأكبر وبُعدها الأكبر مقارنة بأي مصدر FRB معروف.

الغوص في فهم FRBs

الانفجارات الراديوية السريعة هي انفجارات مكثفة من موجات الراديو من الفضاء الخارجي والتي لا تدوم سوى جزء من الثانية. في حين أن أصولها لا تزال غامضة إلى حد كبير، إلا أن هذه الدفقات الراديوية السريعة على وجه الخصوص لها أهمية بسبب إطلاقها للطاقة الهائلة. أطلق الانفجار طاقة تعادل إجمالي انبعاث الشمس على مدى فترة مذهلة مدتها 30 عامًا، ولكن في مجرد جزء من الثانية. وقد دفعت مستويات الطاقة المذهلة هذه علماء الفلك إلى استكشاف إمكانات التدفقات الراديوية السريعة في حل اللغز الكوني للمادة المفقودة.

الكشف عن المادة المفقودة

لقد شكل تقدير كتلة الكون تحديًا كبيرًا للباحثين، مما أدى غالبًا إلى إجابات متضاربة. ومع ذلك، فإن اكتشاف هذا التدفق الراديوي السريع البعيد يوفر فرصة مثيرة لدراسة المادة المفقودة بعيدة المنال بين المجرات. يعتمد الفهم الحالي لتركيبة الكون بشكل كبير على قياس المادة الطبيعية، والتي تشكل الذرات التي تبني عالمنا المألوف. ومن المثير للدهشة أن أكثر من نصف المادة الطبيعية المتوقعة تبدو مفقودة عندما نلقي نظرة فاحصة.

استكشاف المواد المؤينة

ووفقا لريان شانون، الأستاذ في جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا والباحث الرئيسي المشارك في الدراسة، فإن رشقات الراديو السريعة تعمل ككاشفات للمواد المتأينة. هذه المادة المتأينة، التي يُعتقد أنها المادة المفقودة الموجودة بين المجرات، أثبتت صعوبة اكتشافها باستخدام الطرق التقليدية بسبب سخونتها الشديدة وانتشارها. ومع ذلك، تمتلك الدفقات الراديوية السريعة قدرة رائعة على "رؤية" جميع الإلكترونات حتى في الفضاء الفارغ تقريبًا، مما يمكّن الباحثين من قياس كمية هذه المادة المخفية.

كشف لغز FRB 20220610A

وقد لفت الانفجار المكتشف حديثًا، والمسمى FRB 20220610A، الانتباه لأول مرة في يونيو من العام الماضي عندما تم اكتشافه بواسطة التلسكوب الراديوي ASKAP في أستراليا. سمحت مجموعة الأطباق الموجودة في تلسكوب ASKAP بتحديد مصدر الانفجار بدقة. وفي وقت لاحق، ركزت تلسكوبات VLT التابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي على المجرة المصدر، وكشفت عن عمرها الرائع وبعدها. ويُعتقد أن المجرة تقع ضمن مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة، وهو اكتشاف يضيف المزيد من الغموض إلى اللغز الكوني الذي ينكشف.

الغوص أعمق في المجهول

وكما قال ستيوارت رايدر، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة ماكواري، فإن هذا الاكتشاف الرائد والأبحاث اللاحقة تسلط الضوء على ألغاز الدفقات الراديوية السريعة. ومن خلال الاستفادة من قدرات التلسكوبات المتقدمة مثل VLT، يواصل علماء الفلك توسيع حدود فهمنا للكون. وقد تم نشر هذه النتائج الرائعة في مجلة العلوم المرموقة، مما أدى إلى تعزيز السعي المستمر لفهم أعمق فترات الاستراحة في الفضاء الخارجي.

الأسئلة الشائعة حول الاندفاعات الراديوية السريعة (FRBs)

ما هي رشقات الراديو السريعة؟

الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) هي انفجارات مكثفة بشكل لا يصدق من موجات الراديو الناشئة من مصادر سماوية. وهي تدوم لجزء من الثانية فقط، وغالبًا ما يتم اكتشافها كأحداث عابرة في عمليات الرصد الراديوي.

ماذا نعرف عن أصل الانفجارات الراديوية السريعة؟

لا يزال الأصل الدقيق للتدفقات الراديوية السريعة غير معروف. وقد تم اقتراح نظريات مختلفة، بما في ذلك النجوم النيوترونية، والثقوب السوداء، وحتى الحضارات خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل قاطع حتى الآن.

لماذا تعتبر الدفقات الراديوية السريعة مهمة؟

توفر الدفقات الراديوية السريعة فرصة فريدة لعلماء الفلك لدراسة الكون وفهمه. توفر ضخامة إطلاق الطاقة وأصولها البعيدة رؤى قيمة حول طبيعة الكون، ومادته المفقودة، والأحداث الفيزيائية الفلكية المتطرفة التي تحدث عبر الكون.

كيف يتم الكشف عن FRBs؟

عادةً ما يتم اكتشاف الدفقات الراديوية السريعة من خلال التلسكوبات الراديوية التي يمكنها التقاط إشارات الموجات الراديوية وتحليلها. وقد تم تجهيز هذه التلسكوبات بأدوات متقدمة قادرة على اكتشاف الدفقات المكثفة لموجات الراديو.

ماذا يمكن أن تخبرنا FRBs عن الكون؟

من الممكن أن تساعد دراسة التدفقات الراديوية السريعة في حل ألغاز الكون الحاسمة، مثل المادة المفقودة بين المجرات. ومن خلال فهم تركيب المادة وتوزيعها، يمكن لعلماء الفلك تحسين فهمهم لعلم الكونيات والقوى الأساسية التي تشكل كوننا.

(المصدر: مجلة العلوم)