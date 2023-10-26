العلماء يلتقطون منظرًا غير مسبوق لطائرة البلازما النفاثة في بلازار

باستخدام شبكة من التلسكوبات الراديوية على الأرض وفي الفضاء، تمكن علماء الفلك من التقاط الصورة الأكثر تفصيلاً على الإطلاق لتدفق البلازما من ثقب أسود هائل. تسافر الطائرة، التي تنبعث من متوهج يعرف باسم 3C 279، بسرعة تقارب سرعة الضوء وتظهر أنماطًا ملتوية معقدة بالقرب من مصدرها. تتحدى هذه الأنماط النظرية القياسية التي تم استخدامها لمدة 40 عامًا لشرح كيفية تشكل هذه النفاثات وتطورها بمرور الوقت.

وقد لعب فريق من الباحثين، بما في ذلك علماء من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي (MPIfR) في بون، ألمانيا، دورًا مهمًا في عمليات الرصد. وقاموا بدمج البيانات من جميع التلسكوبات المشاركة لإنشاء تلسكوب افتراضي يبلغ قطره الفعال حوالي 100,000 كيلومتر.

البلازارات هي فئة فرعية من نوى المجرة النشطة التي تتكون من مجرات ذات ثقب أسود مركزي فائق الكتلة يراكم المادة من القرص المحيط. تنبعث من هذه الأجسام إشعاعات كهرومغناطيسية قوية، وهي من بين ألمع المصادر في الكون. حوالي 10% من نوى المجرة النشطة، المصنفة على أنها نجوم زائفة، تولد نفاثات بلازما نسبية.

تم الآن تصوير المنطقة الأعمق للطائرة في الطائرة blazer 3C 279 بدقة زاويّة غير مسبوقة بواسطة مهمة RadioAstron. اكتشف فريق البحث خيوطًا حلزونية منتظمة بشكل ملحوظ داخل النفاثات، مما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة النماذج النظرية الموجودة المستخدمة لشرح إنتاج النفاثات في المجرات النشطة.

يقول أنطونيو فوينتيس، الباحث في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس (IAA-CSIC): "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الخيوط قريبة جدًا من مصدر النفاثات، وهي تخبرنا المزيد عن كيفية تشكيل الثقب الأسود للبلازما". ) في غرناطة، إسبانيا. "تم رصد التدفق الداخلي أيضًا بواسطة تلسكوبين آخرين، GMVA وEHT، بأطوال موجية أقصر بكثير، لكنهم لم يتمكنوا من اكتشاف الأشكال الخيطية لأنها كانت باهتة جدًا وكبيرة جدًا بحيث لا يمكن تحقيق هذه الدقة."

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية استخدام التلسكوبات المختلفة لالتقاط ميزات مختلفة للأجرام السماوية. ومن خلال دراسة هذه الخيوط المعقدة وفهم القوى التي تؤثر على البلازما، يأمل علماء الفلك في الحصول على رؤى قيمة حول فيزياء الثقوب السوداء وتكوين النفاثات في الكون.

الأسئلة المتكررة

ما هو البلازار؟

البلازار هو نوع من نواة المجرة النشطة التي تنبعث منها إشعاعات كهرومغناطيسية قوية. وهو يتألف من ثقب أسود مركزي فائق الكتلة، يراكم المادة من القرص المحيط به.

ما هي طائرات البلازما النسبية؟

نفاثات البلازما النسبية هي تيارات عالية الطاقة من الجسيمات المشحونة التي تنتقل بسرعات قريبة من سرعة الضوء. وهي تنبعث من أنواع معينة من النوى المجرية النشطة، مثل النجوم الزائفة والكوازارات.

ما هي مهمة راديو أسترون؟

مهمة RadioAstron هي مهمة فضائية تستخدم تلسكوبًا راديويًا مداريًا لالتقاط صور عالية الدقة للأجرام السماوية. لقد زودت العلماء بمناظر غير مسبوقة للهياكل الداخلية لطائرات البلازار.

كيف تتشكل الخيوط الحلزونية في طائرة البلازما؟

يُعتقد أن الخيوط الحلزونية الموجودة في البلازما النفاثة للطائرة blazer 3C 279 ناجمة عن عدم الاستقرار الذي يحدث في البلازما النفاثة. وتحدث هذه المخالفات نتيجة للتفاعل بين القوى القوية القريبة من الثقب الأسود والبيئة المحيطة به.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

إن اكتشاف هذه الخيوط الحلزونية يتحدى النماذج النظرية الموجودة المستخدمة لشرح تكوين وتطور النفاثات في المجرات النشطة. ومن خلال دراسة هذه الهياكل، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أعمق لفيزياء الثقوب السوداء والآليات الكامنة وراء إنتاج الطائرات النفاثة.