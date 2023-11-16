علماء الفلك يكتشفون ظاهرة سماوية غامضة ومتكررة الانفجار

اندهش علماء الفلك من جميع أنحاء العالم بحدث سماوي محير تمت ملاحظته في أقاصي الكون. هذه الظاهرة الغامضة، التي يطلق عليها اسم "الشيطان التسماني"، هي انفجار شديد السطوع يصدر طاقة أكبر من مئات المليارات من النجوم مثل شمسنا. يكشف التقرير المثير للاهتمام، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Nature العلمية المرموقة، عن السلوكيات غير العادية وغير المسبوقة لهذا اللون الأزرق البصري السريع العابر (LFBOT).

تعد LFBOTs أحداثًا نادرة وقوية بشكل لا يصدق، وتتجاوز طاقة حتى المستعرات الأعظم. عادة، تتطور هذه الأحداث على مدى أيام قبل أن تتلاشى بسرعة. ومع ذلك، أظهر الشيطان تسمانيا نمطًا غير تقليدي تمامًا. ومن المثير للدهشة أنه استمر في الانفجار عدة مرات، مطلقًا طاقات شبيهة بالمستعر الأعظم بعد فترة طويلة من انفجاره الأولي وتراجعه.

قاد البروفيسور الشهير جيف كوك من جامعة سوينبورن للتكنولوجيا ومركز ARC للتميز في اكتشاف موجات الجاذبية (OzGrav) عمليات رصد هذا الحدث المحير باستخدام مرصد WM Keck في هاواي. وعندما طُلب منه التعليق على هذه الظاهرة غير العادية، قال البروفيسور كوك: "لم يتم رؤية حدث مثل هذا من قبل".

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الأستاذة المساعدة آنا هو من جامعة كورنيل، أن LFBOTs تعتبر بالفعل أحداثًا غريبة وغريبة، لكن شيطان تسمانيا أخذ الانحراف إلى مستوى آخر. التقطت مراصد متعددة، بما في ذلك مراصد مجهزة بكاميرا عالية السرعة، ما لا يقل عن 14 انفجارًا غير منتظم وشديد النشاط خلال فترة 120 يومًا. ومع ذلك، يُعتقد أن هذه الانفجارات ليست سوى جزء صغير من إجمالي الأحداث.

إن الحجم الهائل للطاقة التي ينتجها الشيطان التسماني يتحدى فهمنا الحالي للفيزياء. علاوة على ذلك، فإن انفجارها السريع وتلاشيها يتحدى القيود التي تفرضها سرعة الضوء المحدودة. يفترض البروفيسور كوك أن الثقب الأسود أو النجم النيوتروني الذي يتكون من الانفجار الأولي يلتهم كمية كبيرة من المادة، مما يؤدي إلى انفجارات مكثفة لاحقة.

أصبحت هذه النتائج الرائدة ممكنة بفضل جهد تعاوني شارك فيه 15 مرصدًا حول العالم. لعب مرصد WM Keck، على وجه الخصوص، دورًا محوريًا في كشف أسرار الشيطان التسماني. وبما أن جامعة سوينبورن انضمت مؤخرًا إلى المرصد كشريك علمي، فقد أصبح لدى الباحثين الآن ضعف عدد ليالي المراقبة. لقد فتحت هذه الشراكة غير المسبوقة آفاقًا جديدة للاكتشاف العلمي وجعلت سوينبرن مساهمًا بارزًا في تقدم الفيزياء الفلكية على المسرح العالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو LFBOT؟

ج: إن الأحداث العابرة الضوئية الزرقاء السريعة المضيئة (LFBOTs) هي أحداث سماوية نادرة وقوية للغاية تتفوق على المستعرات الأعظم.

س: كيف يختلف الشيطان التسماني عن LFBOTs الأخرى؟

ج: يُظهر الشيطان التسماني انفجارات متكررة ويطلق طاقات تتجاوز بكثير ما يتم ملاحظته عادةً في LFBOTs.

س: ما هو سبب هذه الانفجارات الشديدة؟

ج: تشير النظرية السائدة إلى أن الثقب الأسود أو النجم النيوتروني الذي يتكون من الانفجار الأولي يراكم كمية هائلة من المادة، مما يؤدي إلى انفجارات مكثفة لاحقة.

س: كيف تمت هذه الملاحظات؟

ج: قامت شبكة مكونة من 15 مرصدًا، بما في ذلك مرصد WM Keck، بتنسيق الجهود لرصد هذا الحدث الاستثنائي وجمع بيانات قيمة.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: يتحدى الشيطان التسماني فهمنا للفيزياء ويقدم رؤى جديدة حول طبيعة الأجرام السماوية والكون ككل. علاوة على ذلك، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية التعاون الدولي في توسيع حدود المعرفة العلمية.