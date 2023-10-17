اكتشف علماء الفلك المراحل الأولية لتكوين الكوكب

حقق فريق من علماء الفلك من معهد طوكيو للتكنولوجيا اكتشافًا رائدًا في مجال تكوين الكواكب. لقد اكتشفوا الخطوة الأولى في عملية تشكيل الكواكب.

يبدأ تكوين الكواكب بتكوين حبيبات الغبار في القرص الكوكبي الأولي، وهو قرص دوار من الغاز والغبار يحيط بنجم شاب. ثم تصطدم حبيبات الغبار هذه ببعضها البعض وتتكتل معًا، وتنمو في النهاية إلى كوكبيات صغيرة - وهي أجسام صلبة صغيرة يتراوح حجمها من بضعة أمتار إلى عشرات الكيلومترات.

باستخدام ملاحظات مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) في تشيلي، تمكن الباحثون من دراسة نظام نجمي شاب يسمى HD 163296. ووجدوا حلقات متعددة من الغبار في القرص الكوكبي الأولي، مما يشير إلى وجود الكواكب المصغرة. علاوة على ذلك، اكتشفوا أن هذه الحلقات لم تكن متوافقة تمامًا مع القرص، مما يشير إلى أن تفاعلات الجاذبية بين الكواكب المصغرة والغاز الموجود في القرص كانت سببًا في عدم التوافق.

تدعم هذه النتيجة النظرية الرائدة حول تكوين الكواكب، والمعروفة باسم نموذج التراكم الأساسي. وفقًا لهذا النموذج، تتشكل الكواكب عندما تتراكم النوى الصلبة للكتلة من خلال تراكم الغبار والغاز في القرص الكوكبي الأولي. ويشير اختلال المحاذاة الذي لاحظه علماء الفلك إلى أن الكواكب المصغرة تتفاعل مع الغاز الموجود في القرص، وهي خطوة أساسية في عملية تراكم النواة.

يعد فهم المراحل المبكرة لتكوين الكواكب أمرًا بالغ الأهمية في كشف أسرار نظامنا الشمسي وعدد لا يحصى من أنظمة الكواكب الخارجية الموجودة في الكون. ومن خلال دراسة الخطوات الأولية في تكوين الكوكب، يمكن لعلماء الفلك الحصول على رؤى حول كيفية نشوء بنيات وتركيبات الكواكب المختلفة.

يقدم هذا الاكتشاف الرائد لعلماء الفلك في معهد طوكيو للتكنولوجيا مساهمة كبيرة في فهمنا لكيفية تشكل الكواكب. ومن خلال الكشف عن المراحل الأولية لتكوين الكوكب، يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة للتحقيق ويقربنا من الإجابة على الأسئلة الأساسية حول أصول نظامنا الشمسي وتنوع أنظمة الكواكب في الكون.

مصادر:

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