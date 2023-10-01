استكشاف العصور المظلمة: مراصد الراديو القمرية لدراسة الكون المبكر

من المقرر أن يصبح القمر مركزًا صاخبًا لبرامج الفضاء في السنوات المقبلة، مع بعثات مختلفة تخطط لها وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم. تهدف مهمة أرتميس 2025 التابعة لناسا، المقرر إجراؤها في عام XNUMX، إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر منذ عصر أبولو. وستتبع ذلك بعثات من رواد الفضاء الأوروبيين والكنديين واليابانيين وغيرهم من الجنسيات وفقًا لاتفاقيات أرتميس. لدى الصين وروسيا والهند أيضًا خطط لإرسال رواد فضاء خاصين بها، المعروفين باسم رواد الفضاء ورواد الفضاء ورواد الفضاء على التوالي، لأغراض البحث والاستكشاف.

إحدى المزايا الرئيسية لوجود مرافق على القمر هي القدرة على إجراء بحث علمي غير ممكن على الأرض. ويشمل ذلك علم الفلك الراديوي، والذي يمكن إجراؤه على الجانب البعيد من القمر دون تدخل الأرض. من المقرر إطلاق مشروع مستكشف يسمى ليلة تجربة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (LuSEE-Night) في العام المقبل بهدف الاستماع إلى الكون لمدة 18 شهرًا.

واحدة من أكثر الفترات إثارة للاهتمام في التطور الكوني هي "العصور المظلمة" للكون، والتي بدأت بعد حوالي 380,000 ألف سنة من الانفجار الكبير. خلال هذا الوقت، ملأ الهيدروجين المحايد الكون، مما أدى في النهاية إلى تكوين النجوم والمجرات الأولى. ومن خلال دراسة هذه الفترة، يأمل علماء الفلك في تتبع تطور الهياكل الكونية منذ بداياتها. ومع ذلك، فإن المصادر الوحيدة للضوء من هذا الوقت هي الخلفية الكونية الميكروية (CMB) والفوتونات الصادرة عن الهيدروجين المحايد، ولكن يصعب اكتشاف هذه الإشارات من الأرض بسبب التداخل الجوي.

يوفر القمر فرصة فريدة للتغلب على هذه التحديات. الجانب البعيد من القمر محمي من موجات الراديو الأرضية، مما يخلق بيئة "هادئة للراديو" مناسبة لهوائيات الراديو الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمراصد الراديوية القمرية جمع البيانات خلال الليالي القمرية عند غياب التداخل الشمسي. مع البعثات القادمة إلى القمر، تم طرح مقترحات متعددة لبناء مراصد راديوية قمرية.

يهدف مشروع LuSEE-Night، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة، إلى إطلاق تجربة إلى القمر بحلول عام 2025. وستستخدم التجربة هوائيًا أنشأه فريق مختبر بيركلي للاستماع إلى موجات الراديو من العصور المظلمة. تشكل الظروف القاسية على القمر، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة وغياب الاتصال المباشر مع الأرض، تحديات كبيرة للمشروع. ومع ذلك، فإن التغلب على هذه التحديات سيفتح إمكانيات جديدة لدراسة الكون المبكر.

مصادر:

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- تعريفات:

– مهمة أرتميس XNUMX: مهمة ناسا لهبوط رواد الفضاء، بما في ذلك أول امرأة وأول شخص ملون، على سطح القمر.

- اتفاقيات أرتميس: اتفاقيات بين وكالات فضاء متعددة للتعاون في المهام القمرية.

– رواد الفضاء: رواد فضاء من برنامج الفضاء الصيني.

– رواد الفضاء: رواد الفضاء من برنامج الفضاء الروسي.

– Vyomanauts: رواد فضاء من برنامج الفضاء الهندي.

- تجربة كهرومغناطيسية سطح القمر الليلية (LuSEE-Night): مشروع باثفايندر لدراسة موجات الراديو من العصور المظلمة على القمر.

– العصور المظلمة: فترة التطور الكوني عندما كان الكون مليئًا بالهيدروجين المحايد.

– عصر إعادة التأين: الفترة التي يتأين فيها الهيدروجين المحايد تدريجياً بواسطة النجوم والمجرات الأولى.

– خط 21 سم: خط طيفي ناتج عن تغير في حالة الطاقة للهيدروجين المتعادل، استخدم لدراسة العصور المظلمة.

- الصورة: لقطة من محاكاة الكمبيوتر الكونية Illustris تظهر مجموعة مجرات ضخمة مع المادة المظلمة وسحب الغاز. (الائتمان: تعاون Illustris)