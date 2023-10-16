أول تسجيل في العالم لاصطدام كوكب خارج المجموعة الشمسية تم التقاطه عن غير قصد بواسطة فلكي هاوٍ

أدى الاكتشاف العرضي الذي قام به عالم فلك أحد الهواة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسجيل أول تسجيل في العالم لاصطدام كوكب خارج المجموعة الشمسية وعواقبه. يمكن الآن لعلماء الفلك في أوروبا، الذين لم يكونوا على علم بالاصطدام في البداية، الاستفادة من هذه الملاحظة غير المتوقعة لتعزيز أبحاث الكواكب الخارجية والحصول على نظرة ثاقبة للنظام الشمسي حيث توجد الكتلتان المشؤومتان، وتقعان على بعد حوالي 1,800 سنة ضوئية من الأرض.

تبدأ القصة بنجم يبدو عاديًا يُعرف باسم 2MASS J08152329-3859234، والذي تمت إعادة تسميته منذ ذلك الحين ASASSN-21qj نظرًا لأهميته المكتشفة حديثًا. وكان فريقا البحث في جامعة بريستول وجامعة ليدن يفحصان بيانات قياس الضوء البصري والأشعة تحت الحمراء للنجم عندما قررا مشاركة بعض البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال عملية المشاركة هذه، لاحظ عالم فلك هاوٍ ثاقب البصر سطوعًا غير عادي للأشعة تحت الحمراء في منحنى ضوء النجم ولفت انتباه الباحثين إليه، وبالتالي بدأ تحقيقًا لمدة عامين.

تقدم ورقة بحثية منشورة في مجلة Nature تفسيرًا للارتفاع غير المعتاد للنجم في اللمعان. كشفت البيانات التي تم جمعها من شبكة التلسكوب العالمية لمرصد لاس كومبريس (LCOGT) في كاليفورنيا ومستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق التابع لناسا (WISE) عن اصطدام كوكبين خارجيين في مدار ASASSN-21qj. كانت هذه الكواكب الخارجية، التي توصف بأنها "أرض فائقة أو نبتون صغيرة"، كبيرة بما يكفي لتوليد بقايا ساخنة ومتوسعة للغاية. نظرًا لقرب الاصطدام من ASASSN-21qj، تسببت الأشعة تحت الحمراء المتبقية في ظهور النجم أكثر سطوعًا.

وبعد الاصطدام، لاحظ علماء الفلك ظاهرة تعتيم لاحقة. كان هذا التعتيم نتيجة للحطام المرتبط بالاصطدام الذي شكل سحابة كبيرة مرت أمام ASASSN-21qj. وتشير مدة الكسوف، التي استمرت حوالي 900 يوم، إلى أن سحابة الحطام لها مدار بهذا الطول على الأقل. ويخطط الفريق لمواصلة دراسة السحابة، على الرغم من أن احتمال الاصطدام بحطام آخر قد يؤدي إلى تشتت مفاجئ أو تدريجي.

هذا الاكتشاف غير المتوقع لديه القدرة على إحداث المزيد من الاكتشافات في المستقبل. يمكن أن توفر دراسة آثار اصطدام الكواكب الخارجية رؤى قيمة حول تكوين الأجرام السماوية، بما في ذلك قمرنا، والذي يُعتقد أنه نتيجة لاصطدام بين الأرض وجسم كبير. يفتح التسجيل العرضي لهذا الاصطدام بين الكواكب الخارجية آفاقًا جديدة لفهم الكون وظواهره المثيرة للاهتمام.

مصادر:

الطبيعة - ورقة بحثية: "آثار اصطدام الكواكب الخارجية: سحب الحطام وحلقات الغبار حول ASASSN-21qj"

جامعة بريستول - بيان صحفي: "عالم فلك هاوٍ يدعم اكتشافًا كبيرًا"

LCOGT - شبكة التلسكوب العالمية لمرصد لاس كومبريس

ناسا - مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE)