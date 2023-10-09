رواد فضاء ناسا يستعدون للسير في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية

يستعد رائد فضاء ناسا لورال أوهارا، إلى جانب رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن ورائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي، للشروع في أول مهمة سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر إجراء عمليتي السير في الفضاء القادمتين يوم الخميس 12 أكتوبر والجمعة 20 أكتوبر.

أول سير في الفضاء، من المقرر أن يبدأ في الساعة 10 صباحًا، سيشهد خروج أوهارا وموغينسن من غرفة معادلة الضغط كويست بالمحطة لجمع عينات من الجزء الخارجي للمجمع المداري لمزيد من التحليل. وسيقومون أيضًا باستبدال كاميرا عالية الوضوح على دعامات ميناء المحطة وإجراء أعمال الصيانة للتحضير لعمليات السير في الفضاء في المستقبل. ستبدأ التغطية التلفزيونية لناسا للحدث في الساعة 8:30 صباحًا يوم 12 أكتوبر.

سيتم تعيين أوهارا كعضو طاقم النشاط خارج المركبة (EVA) رقم 1 وسيكون من السهل التعرف عليها من خلال الخطوط الحمراء الموجودة على بدلتها الفضائية، بينما ستعمل موجنسن كعضو طاقم رقم 2 خارج المركبة في بدلة غير مميزة. ستكون هذه أول عملية سير في الفضاء لكلا رائدي الفضاء.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، سينضم مقبلي إلى أوهارا لإزالة صندوق إلكتروني معيب، يُعرف باسم مجموعة الترددات الراديوية، من هوائي الاتصالات الموجود على الجمالون الأيمن للمحطة. كما أنها ستحل محل واحدة من مجموعات محامل الدوران الاثنتي عشرة الموجودة على دعامة الميناء Solar Alpha Rotary Joint. تعتبر هذه المحامل ضرورية لتمكين الدوران المناسب للألواح الشمسية للمحطة لتتبع الشمس أثناء دورانها حول الأرض. سيكون مقبلي بمثابة عضو طاقم المركبة رقم 1 خلال عملية السير في الفضاء هذه.

لن تساهم عمليات السير في الفضاء في الأبحاث العلمية المستمرة فحسب، بل ستساعد أيضًا في ضمان حسن سير عمل المحطة وصيانتها. إن مشاركة هؤلاء رواد الفضاء لأول مرة تسلط الضوء على دورهم الهام في استكشاف الفضاء.

المصادر: ناسا